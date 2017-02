SANREMO 2017: LA SPLENDIDA SCENOGRAFIA DELL'ARISTON, ECCO COSA CAMBIA (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Inizia oggi il Festival di Sanremo 2017, kermesse musicale condotta da Carlo Conti e dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi, che quest'anno celebrano in maniera eclatante il matrimonio tra televisIone pubblica e privata. Per non lasciare questo evento preda della sciatteria, ovviamente tutto è stato molto curato per Sanremo 2017, soprattutto la scenografia dell'Ariston, che anche quest'anno è realizzata dal maestro Riccardo Bocchini, che ha deciso di rendere il tutto più high tech. Lo scenografo, intervistato da Sorrisi, ha detto a cosa si è ispirato per i dettagli: "Tutto nasce dallo spunto offerto da un piccolo oggetto di carta: un semplicissimo pop up realizzato con un cartoncino ed una fustella. Da questo oggetto nasce l'idea per la nuova scena di Sanremo 2017: una linea continua, un segno progettuale che vuole trasformare il teatro Ariston in una suggestiva Music Hall, un segno planimetrico che dia un continuum progettuale tra palco e platea. L'idea è quella di rappresentare lo spazio scenico come un grande pop up, visto da angolazioni diverse, che si trasforma in un gioco progettuale del tutto originale dove la scenografia si unisce alla grafica e alla tecnologia".

SANREMO 2017: QUANTO COSTA IL FESTIVAL? (OGGI, 7 FEBBRAIO) - Quanto costa il Festival di Sanremo 2017 quest'anno? Ogni volta esplodono polemiche con il pubblico riguardo i costi della kermesse musicale e i cachet previsti per gli ospiti e i conduttori. In realtà, come fanno notare in molti, il compenso previsto per Carlo Conti è minore rispetto a quello dato ad altri conduttori negli scorsi anni. All'inizio erano state fatte molte polemiche per il cachet considerato eccessivo per Conti (650mila euro secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa). "In merito alle indiscrezioni che circolano su organi di stampa e in rete sulla cifra percepita da Carlo Conti per il Festival di Sanremo, si precisa che il compenso lordo dell’artista, uno dei volti di punta dell’azienda, non è legato al singolo evento ma inserito in un contratto di esclusiva che comprende la conduzione, la direzione artistica del Festival e di Radio Rai e la realizzazione – in qualità di autore e conduttore – di altre trasmissioni", ha precisato la Rai, che ha rinnovato il contratto di Carlo Conti fino al 2019. Sanremo 2017, secondo quanto riportato da TvZap, dovrebbe costare in tutto 16 milioni e guadagnarne 23.

