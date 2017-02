Stefano De Martino/ Geppina di Amici nuova fidanzata? Svelato il mistero...

Stefano De Martino e Geppina, le rivelazioni dopo la vacanza alle Mauritius: le parole su Geppina e non solo - Stefano De Martino ha davvero una nuova fidanzata? È questa la domanda sorta negli ultimi giorni in seguito ad una serie di indiscrezioni nate dalle vacanze del ballerino di Amici alle Mauritius. Secondo gli ultimi rumors, De Martino - che ha da poco firmato la separazione legale dall'ex moglie Belen Rodriguez - era nella bellissima location tropicale con una collega di Amici, che sarebbe proprio la sua nuova fiamma. Stefano non solo l'ha mostrata al pubblico in un recente video su Instagram, ma ha prontamente smentito che si trattasse della sua fidanzata, presentandola invece come un'amica. Il chiarimento vero a proprio su 'Geppina', tuttavia, arriva nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola domani: "Lei è Geppina e lavora come me nella produzione di Amici. - esordisce Stefano, che spiega - Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un'ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c'entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo".

Stefano De Martino in vacanza ma da solo: Geppina è soltanto un'amica e collega di Amici - Una pausa meritata quella di Stefano De Martino, che ha più volte ribadito di essere partito per le Mauritius da solo. "Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso. - ha dichiarato infatti il ballerino di Amici al settimanale Chi, dove ancora ha svelato - Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina". Si è goduto il meritato relax prima di tornare al lavoro Stefano De Martino, che ha ripreso con Amici di Maria De Filippi che presto aprirà i battenti al serale. Per lui ci sono in vista anche molte altre novità, come la conduzione del nuovo programma "Ultima fermata", che dovrebbe approdare prossimamente su Italia 1. Nonostante i numerosi gossip che lo vogliono vicino a qualche affascinante donna, Stefano De Martino continua a confermare di essere single e di aver altre cose di cui occuparsi: suo figlio in primis, il piccolo Santiago, oltre ai tanti impegni lavorativi.

