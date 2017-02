THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Amy e Sheldon vanno a vivere insieme!

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "La coabitazione sperimentale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Howard (Simon Helberg) e Leonard (Johnny Galecki) continuano a portare avanti il progetto comune, ma Sheldon (Jim Parsons) non riesce a fare a meno delle ore di riposo. Howard tuttavia ritiene che dovranno rimanere almeno fino all'1 e gli suggerisce di bere un caffè per rimanere sveglio. Dopo aver atteso ben 3 minuti, Sheldon crolla sulla scrivania ed infine si addormenta contro la macchinetta che distribuisce le bevande. Qui entra in contatto con Flash (Brandon W. Jones), che gli rivela che il segreto di ogni supereroe è il consumo di bevande energetiche. Convinto di diventare un supereroe a sua volta, Sheldon accetta di bere la sua prima bevanda energetica, ma finisce per mostrare segni eccessivi di nervosismo. Durante una conversazione fra amici, Penny (Kaley Cuoco) decide di unirsi ad Amy (Mayim Bialik) per andare ad una festa di Bert (Brian Posehn), mentre Raj (Kunal Nayyar) propone a Bernadette (Melissa Rauch) di fare un'attività in comune in previsione dell'arrivo del bambino. Dopo diverse insistenze, l'amica accetta di mettere a posto la cameretta, dove si immerge nei ricordi di donna single ed in carriera grazie ai suoi vecchi giochi. Intuito di avere già sviluppato una dipendenza da energy drink, Sheldon chiede agli amici di supervisionarlo nel consumo di caffeina. Penny ed Amy invece si ritrovano le uniche invitate alla festa di Bert e la biologa scopre di essere molto popolare fra i colleghi. Dopo aver scoperto che l'ambiente universitario è identico a quello della sua vecchia scuola, Penny viene a conoscenza di diversi particolari sulle tendenze al campus. Leonard invece cerca di convincere Sheldon ad affrontare la dipendenza concentrandosi sul lavoro, mentre Bernadette coinvolge Raj in un tour riflessivo. L'amica è sconvolta infatti perchè non le interessa apparentemente nulla per il figlio in arrivo, soprattutto perché teme che non riuscirà mai ad avere l'istinto materno. Raj invece decide di contattare il padre perché dia qualche consiglio a Bernadette riguardo alla sua gravidanza. Il padre di Raj la conforta riguardo alla possibilità che sarà una madre perfetta, soprattutto considerando che il figlio ha spezzato il cuore alla madre andando a vivere lontano dall'India e frequentando donne bianche povere. Dopo aver realizzato che non termineranno mai il progetto in tempo, i ragazzi decidono di chiedere altro tempo al Generale Williams (Dean Norris), scoprendo che i due anni richiesti sono accettabili.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "LA COABITAZIONE SPERIMENTALE" - A causa della rottura di un tubo nel suo appartamento, Amy è costretta a rimanere fuori di casa per diverse settimane. Penny propone all'amica di trasferirsi in camera di Leonard, pregustando già i giorni che vivrà finalmente da sola con il marito. Anche Amy ovviamente è entusiasta, dato che vorrà dire convivere con il suo fidanzato. Sheldon tuttavia inizia a temere che lo stretto contatto smorzerà la loro passione, ma la fidanzata gli propone di considerarlo come una sorta di esperimento. Dopo aver realizzato che emulerà l'esperienza Star Trek, Sheldon propone invece di scambiare l'appartamento con la coppia di amici, in modo da andare a vivere a casa di Penny, considerato territorio neutro. I dubbi però assalgono molto presto lo scienziato sulla buona riuscita della convivenza con Amy e cerca qualche consiglio da Penny, così come la fidanzata chiede aiuto a Leonard. Nel frattempo, Howard e Bernadette guardano con orgoglio la prima ecografia del figlio ed iniziano a pensare al nome. Raj rivela loro di conoscerne il sesso, ma i due amici non ne sono affatto entusiasta.

