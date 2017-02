THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 7 febbraio 2017: Alchemy rapisce Wally, Barry sotto attacco

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "L'ombra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Cisco (Carlos Valdes) manifesta a Barry (Grant Gustin) i propri dubbi su HR (Tom Cavanagh), ma l'amico lo spinge a dare allo scienziato una seconda possibilità. Intanto, Caitlin (Danielle Panabaker) fa visita alla madre, la dottoressa Carla Tannhauser (Susan Walters) e le chiede di aiutarla a risalire alla causa dei suoi poteri di Killer Frost. HR continua a cercare di conquistare la simpatia del resto del gruppo, ma incontra l'ostilità di Cisco. Barry invece deve affrontare una dura ramanzina da parte del capo per via delle accuse aperte di Julian (Tom Felton). Cisco lo avvisa in seguito su diverse segnalazioni in un punto preciso della città, dove Flash si imbatte in un mostruoso metaumano. La creatura però scompare misteriosamente anche dal radar di Cisco. Nel frattempo, Carla sottopone la figlia a diversi test per valutare il suo potere, facendole ghiacciare un blocco incandescente. Tornato in ufficio, Barry manifesta apertamente a Julian il desiderio di risolvere il loro rapporto. Gli propone in seguito di lasciare che lo segua per una giornata per apprendere un suo metodo di lavoro, offrendogli in cambio l'uso del laboratorio. Caitlin ha un duro confronto con la madre, riguardo alla freddezza che ha mostrato in seguito alla morte del padre. Carla le ricorda che è stata lei ad andarsene, oltre al fatto che non sappia cosa voglia dire perdere una persona in quel modo. Durante l'esplorazione sul campo con Julian, Barry si imbatte di nuovo sul metaumano e salva il partner prima che rimanga folgorato. Julian gli rivela in seguito di odiare i metaumani perché sprecano il loro potere per fare dei crimini, insinuando che al loro posto si dedicherebbe a cose più grandi. Poco dopo, Barry nota che Cisco ha ragione su HR, ovvero che non fa e dice assolutamente nulla e scoprono che registra diverse conversazioni. HR ammette di essere uno scienziato romanziere e di aver approfittato di quell'avventura per scrivere un nuovo libro, ma Cisco scopre in seguito che in realtà non sa nulla di scienza. Quando il mostro ricompare in città, Barry sfrutta una corda per farlo cadere, ma scopre che è un ologramma. Intuisce che Julian ha raggiunto il responsabile, riuscendo a fermarlo appena in tempo, prima che uccida un ragazzino. HR ammette invece di essere solo l'uomo delle idee, il volto di facciata dei Laboratori Star del suo pianeta. Chiede comunque di poter essere messo alla prova per dimostrare di poter essere utile al team. Al suo ritorno in Centrale, Barry riceve una confessione di Julian sul suo passato pieno di stranezze. Più tardi, Caitlin riceve un messaggio di avviso della madre, in cui viene informata che più userà i suoi poteri più sarà difficile farli regredire.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "L'OMBRA" - Barry è costretto a rivelare la verità su quanto è accaduto durante il Flashpoint a Wally, non appena il fratellastro inizierà ad avere dei ricordi sulla sua identità di Kid Flash. Un metaumano conosciuto come L'ombra compare ed uccide un agentee di cambio, mentre Caitlin rivela a Cisco di aver scoperto di avere dei poteri. Grazie alle proprie abilità, l'amico scopre che nel futuro si ritroverà a combattere contro Killer Frost, spingendo Caitlin a valutare la possibilità di andarsene. Più tardi, Alchemy entra in contatto con Wally, ma la squadra riesce a fermarlo prima che lo raggiunga. Intanto, Barry ed il resto del team combattono contro L'ombra e lo catturano e Cisco decide di rivelare il segreto di Caitlin agli amici. Barry a quel punto confessa che anche i superpoteri dell'amica sono dovuti al Flashpoint. Durante un nuovo attacco di Alchemy, Wally viene rapito e rinchiuso in un bozzolo, mentre un velocista misterioso, conosciuto come Savitar, si prepara ad uccidere Barry.

© Riproduzione Riservata.