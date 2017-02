TIZIANO FERRO E CARMEN CONSOLI OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: SUL PALCO PER IL DUETTO "IL CONFORTO" (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - Sono passati due anni da quando Tiziano Ferro si è esibito per l'ultima volta al Festival di Sanremo, ricevendo una standing ovation con il medley di tre sue canzoni: Sere nere, Non me lo spiegare, Il regalo più grande. Oggi, martedì 7 febbraio 2017, il cantante italiano salirà sul palco con un'altra grande voce della nostra musica, Carmen Consoli. Insieme i due artisti hanno creato il brano Il Conforto, primo in classifica nelle radio. E' su queste note che si esibiranno per la prima volta in un brano intenso e delicato che è già riuscito a conquistare pubblico e critica. Il primo lavoro in cui Tiziano Ferro e Carmen Consoli sono impegnati sia nella parte vocale con il duetto sia nella stesura del testo, ma l'emozione che trasmettono sembra ricreare un feeling di vecchia data. Il video della ballad, diretto da Gaetano Morbioli, vede Tiziano Ferro e Carmen Consoli abbracciati, stringersi in questo abbraccio di conforto, intimità e prossimità come sottolinea la canzone. In una delle sue interviste Tiziano ha dichiarato di essere molto più simile alla Consoli di quanto si possa immaginare, anche se a vederli separati non si direbbe. È un brano che conquista, magnetico, in grado di creare un'atmosfera magica. Sarà interessante osservare come i due artisti riusciranno a ricreare quella magia sul Palco dell'Ariston, Tiziano Ferro ha già annunciato che ci saranno delle sorprese.

TIZIANO FERRO E CARMEN CONSOLI OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: SUL PALCO PER IL DUETTO "IL CONFORTO" (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - Anche Carmen Consoli non è estranea al Palco di Sanremo. La sua prima esibizione è avvenuta nel 1995 con il singolo Amore di plastica nella sezione Nuove Proposte. In quest'occasione la cantante ottiene l'ottavo posto, ma riceve un grande consenso di pubblico e critica che la consacrano come una delle cantautrici migliori del panorama italiano. Nel 1997 Carmen ci riproava e ritorna con la canzone Confusa e Felice. Non passa la prima serata, eppure anche questa volta è immediato il successo in radio, tanto che il brano viene utilizzato anche nello spot pubblicitario di Rocco Barocco. Tuttora rimane il singolo più commerciale della cantante, da sempre richiesto nei concerti, e addirittura diventato frase topica di uno stato esistenziale: confusa e felice. L'ultima volta di Carmen al Festival della musica italiana risale al lontano 2000. Entra in gara con il singolo In bianco e nero, in parte autobiografico, racconta la storia del rapporto madre e figlia. Anche questa volta non vince, ma si posiziona settima. Un percorso artistico, quello di Carmen Consoli, segnato da uno scarso successo all'Ariston e un grande consenso al di fuori. Lei è sempre stata una di quelle artiste particolari, schiva, dal linguaggio forbito ed elegante, le metafore esistenziali, che ha catturato intorno a sè tanti dei nostalgici di De André, di una musica fatta soprattutto di parole evocatrici. Questa volta tornerà a Sanremo con un artista che con estrema semplicità riesce a comunicare stati d'animo, dal linguaggio popolare, immediatamente decifrabile. Loro due, visti da lontano due ossimori, ma uniti ne Il conforto, diventano qualcosa di unico. I loro tour hanno già tante date sold out, i social si sono già scatenati per la diretta di martedì; Carmen e Tiziano sicuramente faranno bene all'auditel.

