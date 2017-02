The Good Wife 7/ Anticipazioni ultima puntata: qualcosa potrebbe cambiare l'umore dei fan di Alicia Florrick...(finale di stagione)

THE GOOD WIFE 7, ANTICIPAZIONI ULTIMO EPISODIO: SU RAI2 IL GRAN FINALE - Rai 2 riesce a rovinare tutte le grandi serie che gli passano fra le mani e anche per The Good Wife è stato così. Se non fosse per i crime in onda nel prime time, spesso nel fine settimana, gli altri grandi show americani non hanno avuto lunga vita sulla rete giovane di casa Rai. A un anno di distanza dalla messa in onda americana, anche in Italia, dopo mesi e mesi di slittamenti e cambi di palinsesti, oggi, martedì 7 febbraio, su Rai 2, andrà in onda il finale di serie e di stagione di The Good Wife 7. La serie vincitrice di Emmy e Golden Globes riporta per l'ultima volta sullo schermo la sua protagonista, Julianna Margulies per mostrarci come andrà a finire la lunga saga iniziata con il tradimento del marito e la sua voglia di rivincita. Robert e Michelle King hanno confezionato un ottimo show e nessuno era molto contento al momento della cancellazione ma qualcosa potrebbe cambiare l'umore dei fan di Alicia Florrick e i suoi colleghi. Negli Usa si prepara il debutto del suo spin off, The Good Fight, che prenderà il via proprio il prossimo 19 febbraio per un totale di 10 episodi che vedremo sembre su CBS e che vedrà come protagonista Diane Lockhart (Christine Baranski), per anni capo e socio di Alicia. In seguito ad uno scandalo finanziario, l'avvocato aprirà un nuovo studio in società con un altro volto noto di The Good Wife, Lucca Queen (Cush Jumbo). Riusciremo a sentire meno la mancanza di Alicia in questo modo oppure no?

