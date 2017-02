Trono Classico / Uomini e donne, Raffaella Mennoia VS Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? La verità dell’autrice

TRONO CLASSICO,UOMINI E DONNE: RAFFAELLA MENNOIA CONTRO TERESA CILIA E SALVATORE DI CARLO? PARLA L’AUTRICE – Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo boicottati dalla redazione di Uomini e Donne. E’ questo il pensiero dei fans dopo la diffusione dei nomi delle coppie che parteciperanno alla puntata speciale del trono classico di Uomini e Donne. In occasione di San Valentino, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di fare un regalo ai fans registrando una puntata dedicata ad alcune delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi. Tra le coppie invitate, però, non figurano Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che, con la loro storia d’amore, hanno fatto sognare milioni di fans. Sorpresi dall’assenza dei Teresavvo, i fans hanno inondato di critiche i profili social di Raffaella Mennoia. L’autrice storica di Uomini e Donne, stanca di ricevere attacchi gratuiti ha replicato alle accuse dei fans sui social. “Smettetela di dire ca***te. Salvo e Teresa sono stati invitati ma hanno deciso di non partecipare. Smettetela di dire stupidità senza motivo. Nessun astio o altro”, sbotta la Mennoia rispondendo ai followers. Cliccate qui per vedere il post.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE: COS’E’ SUCCESSO TRA RAFFAELLA MENNOIA E TERESA CILIA – Teresa Cilia, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Salvatore Di Carlo, ha deciso di lasciare il suo lavoro nella redazione di C’è posta per te. Raffaella Mennoia e Teresa Cilia hanno cominciato a lanciarsi frecciatine attraverso i giornali. Tutto è nato da una dichiarazione rilasciata dall’autrice ai microfoni del settimanale Mio: “Teresa l’anno scorso ha lavorato in redazione con noi a C’è Posta Per Te, smistava le lettere, è una ragazza per bene ed educata. Sia lei che Salvatore si meritano tante cose belle!” – a cui la Cilia ha risposto così – “Dio vede e provvede. Buon pomeriggio a tutti. #fieradinoi #delnostroamore #siparla #sisparla #chitelofafare #vivielasciavivere #intervisteimportanti #checedivero #nulla”. L’assenza di Teresa e Salvatore nella puntata speciale di Uomini e Donne, così, è stata vista dai fans come un chiaro segnale della rivalità che esiste tra l’ex tronista e la Mennoia. Sarà vero? Teresa e Salvatore saranno stati fatti fuori da Uomini e Donne per una scelta dell’autrice?

© Riproduzione Riservata.