UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: al via i preparativi delle nozze di Marina e Roberto (oggi, puntata 7 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: MATRIMONIO IN VISTA PER MARINA E ROBERTO? - C'è grande attesa per la puntata di Un posto al sole di questa sera nella quale Marina si preparerà a prendere un'importante decisione riguardo il suo futuro. Roberto le ha chisto di sposarla ma lei, consapevole dei numerosi ostacoli del loro doloroso passato, è apparsa molto confusa e, a tratti, persino agitata. La Giordano rifletterà su tutto ciò che è accaduto negli anni, consapevole che lei e Roberto potrebbero ricominciare a farsi del male. Deciderà quindi di mettere la parola fine ad una possibile vita insieme? E se, invece, a sorpresa, decidesse di accettare la più incredibile delle proposte? Niko dovrà fare i conti con la sua delusione, a causa del mancato rinnovo presso lo studio legale di Enriquez. Pur consapevole del fatto che il triangolo con Susanna e Beatrice abbia avuto un ruolo importante in questa scelta, il giovane Poggi si troverà ad approfondire anche le motivazioni dello strano comportamento del padre. Renato sarà letteralmente fuori controllo, convinto di dover trovare le prove del tradimento di Nadia con Alberto. Raggiungerà il suo obiettivo, approfittando anche dell'aiuto dello stesso Niko? La collaborazione tra Vittorio e Teresa proseguirà, anche se essa non sarà priva di problemi. La madre di Silvia, infatti, continuerà a fare pressioni nei confronti del suo datore di lavoro, cercando di convincerlo (con l'aiuto di Michele) a cominciare una vita più sana. Ma la stessa Teresa dovrà rendersi conto di non essere l'esempio perfetto da seguire.

