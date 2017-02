Una Vita / Anticipazioni puntata 8 febbraio: Teresa si riprende, cosa ne sarà di Leonor e del suo romanzo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: NUOVI PROBLEMI PER LEONOR? - Non sarà un periodo facile per la famiglia Hidalgo, chiamata ad affrontare diversi problemi a dir poco complicati. Nella puntata di Una vita di domani, infatti, Maximiliano e Casilda continueranno la loro disperata ricerca di Rosina nella speranza di fermare il dottor Malia prima dell'operazione di chirurgia estetica. Ma non sarà l'unico loro inconveniente: anche Leonor, rimasta ad Acacias 38, non se la passerà molto bene a causa del clamore mediatico per il suo romanzo 'Servire e tacere'. Dopo avere incassato i rimproveri di Felipe che si è visto chiamato in causa in tale circostanza, si vedrà passeggiare per le vie del quartiere un misterioso giornalista alla ricerca di maggiori dettagli riguardante le storie che hanno ispirato il nuovo libro di Leonor. Cosa accadrebbe se riconducesse tali racconti proprio alle domestiche di calle Acacias e agli abitanti degli appartamenti signorili? Leonor riuscirà a superare questo ennesimo problema?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: MAURO INDAGA SU FABIANA - Una vita tornerà anche domani su Canale 5 con una puntata nella quale le indagini di Mauro nei confronti della vera identità di Cayetana proseguiranno con grande impegno. Il bacio scambiato con la maestra e i ricordi legati al ciondolo visto nella signora De La Serna convinceranno San Emeterio che non ci sia tempo da perdere e che Fabiana possa rappresentare il punto di svolta a questa vicenda. Per questo Mauro deciderà di proseguire le indagini sul suo conto, facendole qualche domanda dopo averla incontrata per le vie di Calle Acacias. A lei Mauro chiederà per quale motivo continui ad essere sempre così gentile nei confronti di una donna che non può certo essere considerata un vero esempio da seguire. Ma la risposta di Fabiana lascerà poco spazio ai dubbi: si dirà completamente fedele al suo ruolo di domestica e al fatto che le padrone non debbano mai essere tradite qualsiasi cosa accada. Ma se Mauro avrà poche notizie in più sui suoi sospetti, non potremo dire la stessa cosa per la cameriera che comincerà a pensare che sotto possa esserci qualcosa di poco chiaro.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: LOURDES SI PREPARA A PARTIRE? - Gli intrighi di Lourdes giungeranno finalmente al termine? Dovremo attendere la puntata di Una vita di domani per scoprire qualcosa di più in merito ai nuovi propositi di Lourdes, che solo qualche giorno fa aveva minacciato Ramon di voler lasciare la Spagna nel caso in cui lui non volesse salvare il loro matrimonio, per tornare insieme a Trini. In quel caso, la dark lady aveva dichiarato che avrebbe lasciato Acacias 38 in compagnia di Maria Luisa, portandola con sé in Argentina. Ma quali saranno davvero le sue intenzioni? La perfida signora Palacios conterà i giorni che la separeranno dalla partenza dalla Spagna, in quanto sarà ansiosa di rivedere il suo amante segreto, colui con il quale ha vissuto negli ultimi anni in cui ha fatto credere a tutti di essere morta. Ma prima di tornare da lui la perfida Lourdes dovrà rubare altro denaro al marito, raggiungerà il suo crudele obiettivo o dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni?

