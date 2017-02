UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Teresa scopre il nuovo intrigo di Cayetana

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA SCOPRE LA VERITA' SU SONIA - Grandi novità giungono dalle puntate spagnole di Una vita nelle quali la crudeltà di Cayatena continuerà a causare a Mauro e Teresa. Solo qualche giorno fa, la dark lady si era accordata con Sonia, affinché drogasse Mauro e fingesse di avere trascorso una notte d'amore insieme a lui. Teresa aveva creduto di essere stata tradita e per questo aveva lasciato Mauro, fidanzandosi ufficialmente con Fernando. Ma l'ispettore non si era dato per vinto, mettendosi alla ricerca di una prova che potesse smascherare la sua presunta amante e il possibile coinvolgimento di Cayetana in quanto accaduto. Non si sbagliava: un foglio lasciato da Sonia lascerà poco spazio ai dubbi. Sarà lei stessa, attraverso una lettera, a confessare che era stata Cayetana a pagarla per creare problemi alla reazione di Mauro e Teresa, scagionando l'ispettore dai sospetti di tradimento. La maestra apprenderà nel peggiore dei modi la crudeltà della sua migliore amica: ma che ne sarà ora del loro rapporto? E del fidanzamento con Fernando, ignaro delle vere cause che l'avevano spinta ad accettare la sua proposta di matrimonio?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 FEBBRAIO: IL PRIMO BACIO! - La puntata di Una vita di oggi segnerà un passo molto importante per la storia d'amore dei protagonisti Mauro e Teresa. La maestra, infatti, si sentirà male alla festa di Cayetana dopo essersi resa conto, grazia al ciondolo da lei indossato, che quest'ultima è la bambina con la quale giocava da piccola. Il dottor Garriguez le presterà immediatamente soccorso, mentre Felipe deciderà di rivelare quanto accaduto a Mauro, chiedendo il suo intervento. L'ispettore correrà subito a soccorrere l'amica e la porterà via da quel luogo di sofferenza, accompagnandola al Commissariato. Sarà in tale circostanza che, dopo essersi confrontati sugli ultimi avvenimenti, i due protagonisti della telenovela spagnola vivranno il primo romantico momento della loro storia d'amore, scambiandosi un bacio appassionato. Comincerà presto una nuova relazione tra loro? O dovremo aspettarci nuovi sorprendenti ostacoli che non tarderanno ad arrivare?

