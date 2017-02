UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e gossip: Mario Serpa come Tina Cipollari? Ecco perché! (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS E ANTICIPAZIONI: MARIO E TINA, L’ALLIEVO SUPERA LA MAESTRA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Mario Serpa come Tina Cipollari? Maria De Filippi si è sicuramente affezionata all’ex corteggiatore romano, ecco perché, la sua presenza è ormai fissa all’interno della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella. In attesa di scoprire se il veronese super tatuato abbandonerà o meno il programma, in questo periodo stanno andando in onda le prime dinamiche del programma che stanno delineando non solo i contorni delle prime “scelte”, ma anche possibili retroscena inediti. Durante il corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri per esempio, la Lorenzini dopo aver eliminato Luca Rufini, ha deciso di regalare lo stesso trattamento anche ad Alessandro Calabrese, ex gieffino in cerca di popolarità. Il romano non era sicuramente entrato nelle grazie di Sonia che però, da perfetta curiosa gli ha comunque voluto dare una possibilità fino a quando, si è accorta di non provare nessun tipo di attrazione per lui. Lidia Vella però, durante una intervista ha parlato di mancanza di fiducia per via delle troppe bugie raccontate ed ha affermato che, secondo lei, l’attrazione fisica c’era. Durante la puntata di ieri però, Mario Serpa ha messo in dubbio la veridicità del trono di Sonia affermando che una talpa gli ha spifferato delle indicazioni fortemente destabilizzanti. Secondo quanto gli ha confidato la sua fonte infatti, pare che la Lorenzini sia già molto presa da Federico Piccinato, il corteggiatore che conosceva anche fuori dal programma. Prima che il suo profilo di Instagram venisse disattivato inoltre, Sonia aveva distribuito prontamente un po’ di “mi piace” alle fotografie dell’affascinante ragazzo che pare averle già rubato il cuore. Mario Serpa però, durante la puntata di ieri così come le precedenti e quelle che ancora devono essere mandate in onda, pare avere un atteggiamento troppo “violento” nei confronti della ragazza, tanto da strizzare l’occhio al comportamento di Tina Cipollari verso Gemma Galgani. Tina e Mario, sono legati anche da una amicizia e una forte intesa e, ben presto potremo dire: “l’allievo ha superato la maestra!”.

