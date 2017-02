UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e gossip: la presenza di Michele mette in crisi Giorgio? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER NEWS: GIORGIO MANETTI E IL FUOCO VIVO DELLA GELOSIA (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - Nonostante dame e cavalieri facciano a gara per apparire, il trono over di Uomini e Donne possiede solo due protagonisti principali: Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Gli ex compagni sono stati insieme per otto mesi fino a quando, nel settembre 2015 la dama torinese ha deciso di interrompere la loro relazione d'amore per una serie di problematiche che non la rendevano affatto felice. Successivamente però, prima che l'estate avesse inizio, un appuntamento speciale in prime time ha tracciato i contorni della famosa "lettera aperta" di Gemma scritta per il suo ex. Durante quella occasione, la dama si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non lasciava alcuno spazio a dubbi di sorta, rivelando al cavaliere di essere ancora innamorata di lui. Giorgio, forse per l'orgoglio, ha fatto un passo indietro affermando di provare solo dell'attrazione fisica e nulla di più. Durante il 2016 quindi, hanno tenuto banco ancora le loro dinamiche che sono proseguite anche durante il 2017. Gemma ha conosciuto Marco Firpo ma, nonostante il potenziale interessamento, la loro relazione è terminata e lo zampino di Giorgio era sempre dietro l'angolo. Negli ultimi tempi poi, si è insidiato nel cuore della Galgani anche Michele D'Ambra, cavaliere di circa venti anni più giovane che però, nonostante la differenza di età, pare comunque essere molto interessato a Gemma. A breve inoltre, andrà in onda anche la puntata nella quale la Galgani chiederà a Michele: "Vuoi fare l'amore con me?", quella richiesta, scatenerà il parterre in studio, specie Tina ma anche Giorgio Manetti, come mai? Il cavaliere toscano non ha quasi mai evidenziato momenti di gelosia ma, la presenza di Michele nel cuore di Gemma sembra avere acceso in lui il fuoco vivo della gelosia e del possesso. A questo punto quindi, i fan di Gemma e Giorgio aspettano con ansia che il cavaliere faccia finalmente un passo in avanti per riconquistare la sua dama.

