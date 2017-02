UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: George Michael conquista Sonia Lorenzini? Ecco chi è il corteggiatore (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ECCO CHI E’ GEORGE MICHAEL, IL CORTEGGIATORE DI SONIA LORENZINI – Non c’è solo Federico Piccinato alla corte di Sonia Lorenzini. Dopo l’addio di Alessandro Schincaglia e Alessandro Calabrese, è spuntato George Michael Belardinelli. 32 anni, fisico statuario e una bellezza che balza subito agli occhi, George Michael ha subito conquistato le attenzioni della tronista e del pubblico di Uomini e Donne. Come ha rivelato Maria De Filippi, però, George Michael non è un volto nuovo. Il pubblico più attento lo ricorderà come protagonista del trono under Ragazzi e Ragazze. George Michael, infatti, parteciperò alla versione under di Uomini e Donne nel 2012. Tina Cipollari e i telespettatori sono stati colpiti molto dal suo nome dietro il quale c’è una storia legata alla sua famiglia. Michael ama lo sport, arriva da Fabriano e ha partecipato a diverse manifestazioni di moda. Nel suo passato, inoltre, sembra esserci un flirt con l’ex gieffina Guendalina Tavassi. George Michael, dunque, riuscirà a conquistare il cuore della tronista più discussa degli ultimi anni?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS A SANREMO – Andrea Damante e Giulia De Lellis a Sanremo insieme a Claudio Sona. Ad annunciarlo è stato l’ex tronista veronese con un video su Instagram in cui dice: “Stiamo andando a Sanremo e facciamo un grosso in bocca al lupo a Maria De Filippi!”. Cosa ci fanno i Damellis e il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne nella città ligure dove da questa sera comincia il Festival di Sanremo? A svelare il mistero è il sito Velvet secondo cui Andrea Damante, Giulia De Lellis e Claudio Sona parteciperanno ad un esclusivo party che si terrà proprio nella città dei fiori. Oltre ai Damellis e a Claudio Sona ci sono anche Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Oltre ai big della musica italiana, dunque, a Sanremo, in queste ore, è possibile incontrare anche i beniamini di Uomini e Donne.

