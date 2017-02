UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Manuel Vallicella e Carmen Rimauro: nasce la coppia? (Trono Classico, oggi 7 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I FANS VOGLIONO INSIEME MANUEL VALLICELLA E CARMEN RIMAURO – Manuel Vallicella e Carmen Rimauro sono i nuovi beniamini del pubblico di Uomini e Donne. Nonostante il trono di Manuel continui ad essere in bilico per l’indecisione del tronista che non riesce ad essere se stesso nel suo nuovo ruolo, i fans continuano a sperare che l’ex corteggiatore di Ludovica Valli resti sul trono di Uomini e Donne e che scelga la bella Carmen Rimauro. Quest’ultima è la corteggiatrice che, nonostante i suoi 20 anni, ha letteralmente conquistato le attenzioni del tronista veronese. Manuel, infatti, dopo aver conosciuto diverse pretendenti, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Carmen che piace tantissimo anche al pubblico. Bellissima, semplice, timida e riservata, Carmen ha molte cose in comune con Manuel che, a sua volta, è taciturno e introverso esattamente come la Rimauro che ha ammesso di avere difficoltà nell’aprire il proprio cuore. Due anime simili, dunque, che sin dalla prima esterna hanno conquistato i fans di Uomini e Donne. Pur non potendo ancora parlare d’amore, il feeling tra i due è evidente. Manuel e Carmen, dunque, lasceranno insieme il programma?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA PENSA ANCORA A LUDOVICA VALLI? – Le difficoltà espresse da Manuel Vallicella hanno spiazzato il pubblico di Uomini e Donne che, tuttavia, è sicuro che dietro l’indecisione del tronista ci sia la paura di essere ancora deluso. Manuel Vallicella, infatti, ha rivelato di avere un rapporto rancoroso con le donne a causa di una relazione finita male che l’ha fatto molto soffrire. Una sofferenza che il tronista veronese ha provato nuovamente durante la sua esperienza come corteggiatore di Ludovica Valli che gli ha preferito Fabio Ferrara. Manuel, dunque, ha annunciato il probabile addio per il timore di ricevere un altro due di picche? I fans pensano di sì e sono sicuri che dietro la paura di aprirsi e di mettersi totalmente in gioco ci sia proprio Ludovica Valli, rea di aver spezzato il cuore al Vallicella.

© Riproduzione Riservata.