UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, il no alla puntata speciale (Trono Classico, oggi 7 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: OSCAR BRANZANI ED ELEONORA ROCCHINI DICONO NO ALLA PUNTATA SPECIALE – Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non faranno parte delle coppie che parteciperanno alla puntata speciale che la redazione di Uomini e Donne sta organizzando per celebrare San Valentino. Come ha annunciato alcuni giorni fa Raffaella Mennoia, nei prossimi giorni, in quel di Cinecittà, si registrerà una puntata speciale durante la quale alcune delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne torneranno nello studio dove l’amore è nato. Tra tali coppie, per la grande delusione dei fans, non ci saranno Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, insieme dallo scorso maggio. Di fronte alle critiche dei fans che li hanno accusati di non avere riconoscenza per il programma che li ha fatti incontrare, Eleonora Rocchi ha risposto con un lungo post pubblicato sui social. “Riconoscenza non per forza significa fare tutto ciò che ti viene chiesto di fare. Noi eravamo stati invitati in puntata e siamo andati. Se adesso i nostri impegni di lavoro non coincidevano con la possibilità di andare e in più abbiamo deciso di vivere la nostra storia tra le mura di casa nostra questo non significa essere irriconoscenti ma semplicemente rispettosi della nostra storia. Andare a salutare la padrona di casa lo faremo sempre con molto piacere. Fare le caccie al tesoro o questi giochetti qua… bé abbiamo cose un po’ più importanti da fare e progettare. Ma il saluto a Maria andremo sempre a farlo, molto volentieri”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: TUTTE LE COPPIE DELLA PUNTATA SPECIALE – Quali saranno le coppie che parteciperanno alla puntata speciale di Uomini e Donne? Per la grande delusione dei fans non ci saranno Marco Fantini e Beatrice Valli, in attesa del primo figlio. Molti fans del programma avrebbero voluto rivederli nello studio dopo si sono incontrati e innamorati ma, purtroppo, i futuri genitori non ci saranno così come Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Cristian Gallella e tara Gabrieletto, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Ecco, dunque, tutte le coppie protagoniste della puntate speciale di Uomini e Donne: Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio d’Angelo e Ginevra Pisani e guest star dell’evento saranno Andre Damante e Giulia De Lellis e Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia.

© Riproduzione Riservata.