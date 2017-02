Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alessandro Calabrese conferma le voci su Sonia Lorenzini, bufera nello studio di Maria De Filippi (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: ALESSANDRO CALABRESE CONFERMA LE VOCI SU SONIA LORENZINI, È BUFERA IN STUDIO - Al via oggi una nuova puntata di uomini e Donne, che chiarirà alcune faccende del trono classico rimaste in sospeso nell'episodio di ieri. Sonia Lorenzini, infatti, sarà ancora nell'occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni fatte in studio da Mario Serpa. L'ex corteggiatore di Claudio Sona, infatti, ha rivelato di essere a conoscenza di una voce su una presunta frequentazione tra la Lorenzini e il suo corteggiatore Federico, ipotesi non confermata per l'impossibilità di contattare la fonte rimasta ancora anonima. Oggi, però, la vicenda si arricchirà di nuovi dettagli e sarà alessandro Calabrese, neo eliminato della tronista, a rivelare alla redazione di essere a conoscenza di questo pettegolezzo. "Quando Alessandro è uscito, dice alla redattrice che si è sempre occupata di lui 'questa storia di Federico la conosco perfettamente anch'io", dirà Maria De Filippi rivolgendosi a Sonia Lorenzini. In arrivo nuove polemiche in studio?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: GNEVRA PISANI FA RITORNO A CASA, PUNTATA SPECIALE ANCHE PER LEI? - Il pubblico è in attesa di assistere alla puntata speciale che alcuni ex protagonisti del trono classico hanno realizzato per condividere con il pubblico di Uomini e Donne tutte le novità sul loro rapporto, e fra le tante coppie che parteciperanno al grande ritorno, ci sarà anche quella composta da Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo. La redazione ha mantenuto il più stretto riserbo su questa registrazione, che vedremo in onda già a partire dalla prossima settimana, ma da alcune foto è stato possible risalire in maniera piuttosto precisa ai non di alcuni protagonisti. Ginevra Pisani, che oggi vive in maniera serena il suo rapporto con Claudio D'Angelo, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram uno scatto che la ritrae in attesa di tornare a casa dopo gli impegni che in questi ultimi giorni l'hanno tenuta lontana dai suoi affetti: "Dopo una giornata così ho bisogno di prendere una boccata d'aria fresca nella mia calda città... Naples, I'm coming". La rivedremo presto in tv? Per visualizzare la sua immagine, potete cliccare qui.

