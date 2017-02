Uomini e Donne/ Cosa è successo oggi? Luca Onestini pronto alla scelta, Manuel Vallicella vicino all'addio

Uomini e Donne, Luca Onestini è pronto a fare la sua scelta: sarà Giulia o Soleil? L'indizio - È sempre più vicino alla scelta Luca Onestini. Il tronista di Uomini e Donne lo ha reso ancora più evidente nel corso della puntata andata in onda oggi su Canale 5. È stato un gesto molto importante a dara la svolta al suo percorso nello studio di Canale 5: Luca ha infatti baciato, in modo anche molto appassionato, la bella Giulia Latini. Tra loro c'è stato sin da subito molto feeling, tanto che sono già 5 le esterne vissute insieme. Potrebbe quindi essere proprio Giulia Latini la sua scelta, anche se l'affascinante Solei Sorge continua a stuzzicare l'interesse del tronista. Tra loro il fatidico bacio tarda ad arrivare, eppure l'attrazione è davvero evidente. Il timore di Luca è, tuttavia, che tra loro rimanga tutto solo a "livello fisico", visto che la stessa Soleil ha confermato che per ora è difficile parlare di sentimento vero e proprio. È questo un altro indizio che porta a pensare che sia Giulia l'unica, finora, ad aver fatto realmente breccia nel cuore del tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne, Manuel Vallicella lascerà il trono senza scelta? Le novità - Molto diversa invece la situazione per Manuel Vallicella. Al contrario di Luca Onestini, il tronista è ben lontano dalla scelta, anzi, il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Manuel ha infatti pigiato il freno nella conoscenza con Carmen Rimauro - che sembrava essere la sua possibile scelta - e, anzi, ha più volte esposto le sue difficoltà non solo ad adattarsi al ruolo del tronista, ma anche a tornare ad avere fiducia nelle donne ed innamorarsi. Lasciarsi andare per Manuel Vallicella appare essere un compito davvero arduo, tanto che è stato lui stesso a svelare a Maria De Filippi e alla redazione di essere quasi deciso a lasciare il trono rosso a breve e senza alcuna scelta. Al contrario di Luca, che ha invece intrapreso un percorso che potrebbe concludersi prestissimo con i petali rossi, per Manuel Vallicella l'addio - con gran dispiacere per il pubblico - potrebbe arrivare a giorni.

