Uomini e Donne Oggi / Quale trono va in onda? Un bacio appassionato cambia tutto (oggi 7 febbraio 2017)

Uomini e Donne oggi, Trono Classico: Sonia Lorenzini alle strette, primo bacio per Luca Onestini (oggi 7 febbraio) - Un martedì abbastanza movimentato quello di Uomini e Donne. Su Canale 5 va infatti in onda la seconda parte del Trono Classico che riparte proprio da Sonia Lorenzini. La tronista si trova di fronte ad un'altra difficoltà, creata ancora una volta dalle voci di un possibile accordo con il corteggiatore Federico Piccinato. Stavolta è Alessandro Calabrese a far presente la cosa: Maria De Filippi svela infatti che il ragazzo, quando è uscito dallo studio, ha confermato le parole di Mario Serpa, dichiarando che si tratta di una segnalazione giunta anche a lui. Sonia si mostra tranquilla, mentre Gianni Sperti si chede se non sia proprio Federico a mettere in giro questa voce. Si passa allora a Luca Onestini e si parte con la sua esterna con Giulia Latini.La corteggiatrice lamenta gli apprezzamenti fatti dal tronista al lato b della rivale Soleil, ma lui la tranquillizza. Così arriva il primo vero bacio tra i due, mentre tornati in studio Tina Cipollari ironizza proprio con Soleil, mentre quest'ultima chiede a Luca se sia in studio solo per infastidire le altre corteggiatrici.

Uomini e Donne oggi, Trono Classico: prime difficoltà per Manuel Vallicella e Carmen (oggi 7 febbraio) - Ma proprio tre ore dopo il bacio dato a Giulia, Luca Onestini va da Soleil. La seconda esterne in onda è infatti la loro, durante la quale non mancano tenerezze ma non arriva il bacio. In studio questo dettaglio porta il tronista a dichiarare di sentire Giulia più interessata e vicina a lui rispetto a Soleil che, per il momento, vede trattenuta. Si passa allora a Manuel Vallicella che è uscito con Carmen. La corteggiatrice si dice infastidita dal suo interesse per le altre, ma Manuel risponde che è un mese che attende di veder uscir fuori il suo vero carattere. Carmen si dice abbastanza bloccata e purtroppo a disagio, mentre in studio Luca pensa che non abbia ancora le idee ben chiare. Va meglio invece l'esterna in una Spa tra Manuel e Francesca, dove il tronista si lascia andare a racconti sui suoi amori passati. Infine è Marika a stupire il tronista, facendogli una piacevole sorpresa in albergo. Si conclude con l'arrivo in studio di nuovi corteggiatori per tutti e tre i tronisti.

