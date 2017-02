Uomini e donne/ Amedeo Andreozzi, dall'addio ad Alessia Messina al suo hotel, ecco i progetti dell'ex tronista

AMEDEO ANDREOZZI, UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: LA TRAVAGLIATA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA E ALESSIA MESSINA - Uno dei tronisti più amati di Uomini e donne e del trono classico è stato senza dubbio il napoletano Amedeo Andreozzi, ex di Alessia Messina. Il tronista aveva fatto il suo esordio nel famoso trono misto "Ragazzi e ragazze" dove aveva avuto una liason con la bella Teresa Cilia finendo in quello che sembrava un triangolo amoroso con Tommaso Scala. I due si sono contesi per un po' la bella siciliana ma poi tutto finì così come il trono misto reo di non essere un esperimento molto riuscito di Maria De Filippi. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Amedeo Andreozzi ci riprovò in versione tronista. Fu all'epoca che conobbe Alessia Messina. La siciliana conquistò il suo cuore e i due fecero impazzire i fan per un po' di tempo con tanto di partecipazione a Temptation Island. Ma da lì a poco i due si sono lasciati. La coppia è scoppiata così come il cuore dei fan che, ancora oggi, pregano i due di tornare insieme. Se la vita sentimentale del napoletano, al momento, rimane un mistero, quella lavorativa no. Cosa ha fatto da allora Amedeo Andreozzi?

AMEDEO ANDREOZZI, UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: NUOVI PROGETTI TRA CINEMA E ALBERGHI - Chi ha seguito Uomini e donne e il trono classico sa bene che Amedeo Andreozzi all'epoca del suo trono veniva da un periodo di lavoro all'estero. Il suo sogno era quello di aprire un albergo e finalmente c'è riuscito. Amedeo in questi mesi ha studiato tanto per diventare attore e si è trasferito a Roma. Parte del suo sogno si è realizzata visto che, proprio nei mesi scorsi, è sbarcato al cinema con la pellicola Oltre la linea gialla. E adesso? Ultimamente, messi da parte un po' gli studi per il suo lavoro d'attore, Amedeo ha avuto modo di aprire il suo piccolo albergo nel cuore di Roma. Proprio su Instagram ha postato alcune foto della sua attività dicendosi felice e scrivendo: "Ecco una mia grande soddisfazione.Nasce a #Roma una fantastica struttura alberghiera che sorge nel cuore della capitale.". Tutto è bene quel che finisce bene e una volta realizzati i suoi sogni negli affari potrebbe arrivare anche il vero amore.

© Riproduzione Riservata.