2 BROKE GIRLS 6/ Anticipazioni puntata 8 febbraio 2017: è nata Barbara, la figlia di Sophie e Oleg

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 8 febbraio 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6. Sarà il secondo, dal titolo "...E le due inaugurazioni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo essere diventate proprietarie del Diner, le ragazze hanno intenzione di fare alcuni cambiamenti, fra cui l'obbligo di indossare la divisa per Han (Matthew Moy). Svolgerà infatti il ruolo di cameriere al posto loro, dato che deve pagare 25 mila dollari di debito. Intanto, Max (Kat Dennings) cerca di dimenticare Randy (Ed Quinn), anche se con molta fatica, e si prepara ad aprire anche il Dessert Bar. Oleg (Jonathan Kite) e Earl (Garrett Morris) credono che stiano affrettando il passo, soprattutto perché Sophie (Jennifer Coolidge) è sul punto di partorire. Il tempo previsto è ormai scaduto, ma il bambino non ha ancora intenzione di nascere. Quella sera, Caroline (Beth Behrs) ed Alex cercano di pensare ad un possibile candidato per il posto di barista per il nuovo locale. Si presenta un Randy, ma Max piomba subito nei ricordi dell'ex fidanzato e Caroline decide di mandarlo via. L'amica teme che non dimenticherà mai Randy e soffrirà troppo, ma Max è convinta che sia ormai acqua passata, anche se non smette di parlarne. Poco dopo, J. Petto (Andy Dick) entra nel locale per proporsi come barista, anche se inizia ad avere dei dubbi quando nota chi sono Max e Caroline. Dato il curriculum da perfetto sociopatico, decidono tuttavia di rifiutare l'offerta. Nel frattempo, Han inizia un secondo lavoro come ragazzo delle consegne di un negozio di fiori per ripagare i suoi debiti e consegna un mazzo per Max da parte di Randy, ma Caroline riesce ad intercettarlo e nasconderlo agli occhi dell'amica. Il giorno dell'apertura, le ragazze si ritrovano quindi senza barista e senza licenza degli alcolici, che misteriosamente non è ancora arrivata. Per un evento fortuito, i fiori destinati a Max finiscono nelle mani di Sophie, che le consegna alla destinataria. Max scopre quindi l'inganno di Caroline e visto il gesto carino di Randy, decide di contattarlo, ma Caroline cerca di dirottarla veso un biglietto di ringraziamento. Max invece preferisce sbilanciarsi di più e fare una videochiamata all'ex fidanzato, anche se l'amica cerca di impedirglielo. Qualche istante dopo, Caroline scopre che l'amministrazione non vuole concedere la licenza per alcuni errori burocatrici. Dopo aver scoperto Max nuda a letto ed al telefono con Randy, le ragazze cercano di rimediare l'errore sul modulo della licenza. Mentre sono in fila, le due amiche hanno modo di parlare di Randy e della sconvenienza di sentirlo ancora, ma Max è convinta che un riavvicinamento dopo essersi lasciati fa parte della normale routine fra ex. Dopo diverse peripezie e discussioni, scoprono inoltre che Patto è l'addetto al rilascio delle licenze ed ovviamente non ottengono nulla. Scoprono tuttavia che potranno usare il permesso di Han grazie alla co-società per il Diner. Qualche momento dopo, Sophie fa le sue entrate nel locale e le si rompono le acque.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "...E LE DUE INAUGURAZIONI " - Data la rottura delle acque al Diner, Sophie è costretta a farsi assistere dalle ragazze durante il parto, mentre Oleg non riesce ad essere raggiungibile. Questo vorrà dire che si perderà la nascita della figlia, la piccola Barbara, ma Sophie ha già in mente un piano. Organizza infatti, con l'aiuto di Caroline e Max, un secondo parto in modo che il marito possa essere presente. Intanto, le ragazze aprono finalmente il loro nuovo locale grazie alla licenza rubata ad Han, mentre Max prosegue coni rapporti telefonici con Randy, sempre secondo la teoria della procedura da seguire dopo una rottura.

