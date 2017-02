50 SFUMATURE DI NERO / In arrivo nelle sale il nuovo capitolo della trilogia di E. L. James con Dakota Johnson e Jamie Dorman (oggi, 8 febbraio 2017)

50 SFUMATURE DI NERO, ARRIVA DOMANI NELLE SALE IL NUOVO CAPITOLO DELLA TRILOGIA DI E. L. JAMES CON DAKOTA JOHNSON E JAMIE DORNAN - Ritornano nelle sale cinematografiche italiane le seduzioni pericolose di Dakota Johnson e Jamie Dornan. Domani, giovedì 9 febbraio 2017, esce infatti al cinema “50 sfumature di nero”, il film diretto da James Foley che porta sul grande schermo il secondo libro della trilogia bestseller di E.L James. Nel cast c’è anche l’indimenticabile protagonista di 9 settimane e 1/2, anche se il suo volto sarà quasi sempre nascosto da una maschera: la Basinger veste i panni di Elena, la donna che ha insegnato a Christian tutto quello che sa ma il personaggio comparirà pochissimo rispetto al suolo al ruolo assunto nel libro. In questo capitolo della trilogia, che rispetto al primo ha dei connotati decisamente più da thriller, vedremo Christian Grey cercare di persuadere Ana Steele a tornare nella sua vita: la giovane donna esigerà però un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità. i due inizieranno a ricostruire il loro rapporto basandolo sulla fiducia per trovare un equilibrio ma le ombre misteriose provenienti dal passato di Christian metteranno tutto in serio pericolo.

50 SFUMATURE DI NERO, ARRIVA DOMANI NELLE SALE IL NUOVO CAPITOLO DELLA TRILOGIA DI E. L. JAMES CON DAKOTA JOHNSON E JAMIE DORNAN: I DUE ATTORI ALLA PREMIERE - Manca solo un giorno all’arrivo nelle sale di “50 sfumature di nero”, il film con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson e Luke Grimes tratto dal secondo capitolo della trilogia di E. L. James. Nei giorni scorsi si è svolta a Los Angeles la premiere per la presentazione della pellicola e gli occhi dei presenti sono stati tutti per la coppia dei protagonisti. Dakota Johnson si è presentata sul red carpet con un abito rosa dalla profonda scollatura e Jamie Dornan ha sfoggiato un insolito nuovo taglio di capelli. Sul tappeto rosso i due hanno dimostrato una grande intesa anche se non è stato altrettanto facile davanti telecamera: come rivelato dall’attrice, i due hanno infatti avuto qualche difficoltà con le scene più hot. Dakota Johnson è recentemente tornata single dopo mesi e mesi di tira e molla col fidanzato Mathew Hitt, mentre Dornan è felicemente sposato dal 2013 con l’attrice e cantante inglese Amelia Warner, che gli ha dato due figli.

