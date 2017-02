AGENTE 007: VIVI E LASCIA MORIE/ Su Rai Movie il film con Roger Moore e Bernard Lee (oggi, 8 febbraio 2017)

AGENTE 007: VIVI E LASCIA MORIRE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007: Vivi e lascia morire, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una classica pellicola dal genere spionaggio, Agente 007 - Vivi e lascia morire (Live and Let Die). Diretta da Guy Hamilton nel 1973 mentre nel cast sono presenti attori del calibro di Roger Moore, Bernard Lee, Lois Maxwell, David Hedison, Yaphet Kotto e Jane Seymour. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AGENTE 007: VIVI E LASCIA MORIRE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista l’agente segreto 007, conosciuto come James Bond (Roger Moore), quest'ultimo si trova in Inghilterra ma quando si viene a conoscenza che alcuni agenti di sua Maestà e nello specifico tre agenti sono stati brutalmente uccisi, oltreoceano viene incaricato di recarsi e lasciare immediatamente l’Inghilterra per volare verso il nuovo continente per far luce su questa questione così delicata e misteriosa che ha visto morire, assassinati, tre dei suoi colleghi più valorosi. Da questo momento parte per l’agente segreto James Bond la sua missione, nella quale dovrà indagare su di una serie di tracce che l’assassino o gli assassini hanno lasciato dietro di loro. Si tratta di alcuni indizi che portano l'agente 007 prima a Sainte-Monique, che è una splendida isola nel Mar dei Caraibi dove risiede un uomo conosciuto come il dottor Kananga (Yapet Kotto) o Mister Big che è riuscito a creare sull’isoletta una sorta di centrale di un importante e redditizio traffico di droga. Mister Big è un uomo di colore e ha voluto creare questa centrale operativa in questo posto per cercare in qualche modo di soggiogare la popolazione che risiede sull'isola e anche tutti i bianchi d'America. Il suo obiettivo infatti è invadere gli Stati Uniti grazie al potere ricavato dal traffico di droga ed a causa di questo odio innato che prova nei confronti dei bianchi, annientarli e umiliarli al fine di condurre l'intero Paese degli Stati Uniti in suo pieno potere e controllo. James Bond comprende fin da subito le intenzioni di Mister Big e per lui ci sarà da lottare molto anche se l'indiscusso fascino dell'agente segreto farà capitolare una veggente, Solitaire (Jane Seymoue) che è al servizio di Mister Big e che farà di tutto per aiutare 007 e per cercare in qualche modo di sgominare il dottor Kananga e la sua banda.

