ALEX BARONI / Quindici anni dopo la morte: il commovente ricordo di Giorgia

Alex Baroni, il cantante oggi avrebbe 50 anni: il ricordo di Giorgia in occasione del suo compleanno - Lo scorso 22 dicembre Alex Baroni avrebbe compiuto 50 anni. Ogni anno dalla sua morte - purtoppo avvenuta nel 2002 dopo un terribile incidente stradale mentre era in moto - la cantante e, allora, sua compagna Giorgia non manca nel dedicare al suo amore perduto delle commoventi parole. "Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica" ha scritto su Facebook la cantante in occasione dell'anniversario della sua morte, giorno dal quale sono ormai trascorsi circa 15 anni. A lui, in questi anni, Giorgia ha dedicato delle canzoni che sono tra le più commoventi e profonde tra i suoi brani, basti pensare a "Marzo", "Per sempre" o ancora "Gocce di memoria" e "Quando una stella muore".

Alex Baroni, sono passati quindi anni dalla sua morte: un ricordo sempre presente in Giorgia - Nella vita della cantante Giorgia c'è ora un altro amore che si chiama Emanuel Lo e che le è accanto da ormai dodici anni e con il quale ha un bambino, il piccolo Samuel. Eppure il ricordo di Alex Baroni in lei è sempre vivido. Se è con le canzoni che la cantante lo celebra, è con bellissime parole social e non solo che lo ricorda al mondo. "Dentro di me, io ce l’avrò per sempre…Piangevo perché avrei voluto morire anch’io, con lui. Poi, qualcosa dentro di me ha deciso di resistere, sopravvivere" con queste parole Giorgia ha cercato di spiegare il suo grande dolore provato per la perdita di Alex Baroni nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Alex e Giorgia si erano messi insieme nel 1997 e la loro storia è durata cinque anni prima che, nell'aprile del 2002, l'incidente mettesse fine alla vita del cantante.

© Riproduzione Riservata.