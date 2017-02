AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Rudy Zerbi sotto accusa, chi arriverà al serale? (Oggi, 8 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: RUDY ZERBI NEL MIRINO DEI FANS, GLI ALLIEVI IN LIZZA PER IL SERALE – Il serale di Amici 2017 dovrebbe partire, salvo cambiamenti del palinsesto, il prossimo 25 marzo su canale 5. In vista della fase più delicata del talent show di Maria De Filippi, nella scuola di Amici 16 sale la tensione. Tra gli allievi la rivalità è sempre più accesa e tutti tentano di mettersi in mostra, anche a costo di rischiare accettando una sfida. E’ il caso di Giada che, messa costantemente in panchina dai compagni, ha chiesto al suo caposquadra, Francesco, di metterla in sfida. La cosa non è andata giù ai professori, in primis a Rudy Zerbi che ha deciso di capovolgere la decisione di Francesco mettendo in sfida al posto di Giada la giovane Federica Carta. La scelta dell’insegnante ha scatenato accese polemiche sui social. Molti fans, infatti, hanno puntato il dito contro Zerbi, reo di voler mettere in luce sempre gli stessi. “Sono assurdi! In primis Rudy!”, “Non gli hanno fatto di certo un favore a Giada togliendole la sfida perché era quello che voleva, era la sua occasione per spiccare”, “Rudy, bastaaaaa!”, sono solo alcuni dei commenti dei fans di Amici. Nel frattempo, in vista del serale, continuano i pronostici su quelli che riusciranno a conquistare una maglia. Sbirciando sui social, i fans sono sicuri che non avranno problemi ad accedere al serale Federica, Shady, Mike Bird, Lo Strego, Riccardo, Andreas, Sebastian, Oliviero e Giulia. Tutti gli altri, invece, dovranno lavorare duramente per convincere coach e insegnanti a puntare sul loro talento.

