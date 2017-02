AVANTI UN ALTRO/ La concorrente Lucilla vince 28mila euro: chi giocherà oggi, 8 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 8 febbraio 2017) - Il quiz show di Canale 5 Avanti un altro, torna questa sera, mercoledì 8 febbraio, con una nuova puntata guidata da Paolo Bonolis, sempre spalleggiato dal fidato maestro Luca Laurenti. Prima di scoprire quali concorrenti giocheranno, vediamo il riassunto della puntata di ieri. A far sì che tale livello rimanga alto ci sono i personaggi del minimondo che quest'anno alloggiano però nel Salottino capeggiato da Miss Claudia. Come ogni puntata il via lo dà il valletto di turno che apre il coperchio e fa si che il primo concorrente prenda posto di fronte al conduttore, ieri era la volta di Erika, 21nne di Torre Annunziata. La ragazza indovina le risposte e trova subito la cifra di 50 mila euro così diventa campionessa di giornata decidendo di fermarsi, a giocare quindi c'è Antonio, 29nne della Sardegna. Purtroppo le sue risposte errate lo estromettono subito e sullo sgabello accede Laura, una bancaria di Roma, essa risponderà alle domande intitolate Gli animali si amano: Speciale Bradipo. Anche questa concorrente deve cedere il passo a quello successivo, arriva così a giocare Doriano che si diletta nel cabaret. A lui toccherà la compagnia della Bonas, la bellissima Laura Cremaschi che riceve gli applausi degli uomini in studio, alle domande di Bonolis il concorrente risponde in maniera errata. La sua sconfitta porta a partecipare al gioco Lucilla proveniente da Prato, essa dovrà scegliere un personaggio dal Salottino, stavolta tocca a Il tigre.

L'uomo pone la domanda e la concorrente dà la risposta esatta e così accede al pidigozzaro, la cifra che esce è di 10 mila euro ma cambiando trova 50 mila euro, pareggiando così la cifra della campionessa. Va avanti con le domande ed il conduttore invita un signore anziano del pubblico a partecipare al gioco. Esso su indicazioni di Bonolis deve effettuare delle determinate mosse di un ipotetico assistente di volo. Lucilla dà 3 risposte corrette quindi può incrementare il suo budget con 30 mila e ciò la porta a fermarsi sostituendo la campionessa precedente. Ora è la volta di Francesco di Bari, sarà lui l'ultimo concorrente che risponderà alle domande ed anche a scegliere il personaggio del Salottino. Opta per la bomber Diana Tinari che facendo la domanda trova la risposta esatta di Francesco che così sceglie il pidigozzo contenente 10 mila euro ed è obbligato a cambiare. Nel ripescare poi trova 30 mila euro e lo elimina, quindi alle 21 domande che Bonolis farà risponderà Lucilla. Il suo montepremi è di 180 mila euro, come ogni puntata avrà 250 secondi di tempo, dove gli ultimi 100 andranno a scalare per ogni secondo trascorso mille euro. Quando la cifra arriva a 28 mila euro, la concorrente decide di frizzare, da questo momento il conduttore può rallentare la lettura delle domande. Lucilla deve rispondere alle domande che ha già risposto più altre 2 e riesce nell’impresa così riceve i complimenti del conduttore e del pubblico in studio.

