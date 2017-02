Anna Valle/ "Sorelle" la fiction di Rai 1 di Cinzia TH Torrini: le anticipazioni

Anna Valle torna con la fiction "Sorelle" assieme a Loretta Goggi: tutte le anticipazioni - Anna Valle sarà la protagonista femminile della nuova fiction di RaiUno "Sorelle". L'attrice 41enne sarà accanto a Loretta Goggi nel lavoro la cui regia porta il nome di Cinzia Th Torrini e che si configura come il seguito di "Un'altra vita" con Vanessa Incontrada. La nuova fiction di Rai1 in sei puntate è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e vede nel cast anche Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Anna Valle e Loretta Goggi saranno "Donne di età e vissuti diversi, ma unite dalla stessa capacità di rimettersi in gioco e rifarsi una vita". La Goggi interpreta infatti nonna Antonia, una ex figlia dei fiori che è stata anche una grande femminista negli anni 70 e che ha avuto due figlie da due partner diversi. La storia si svolge a Matera: è qui che Anna decide di abbandonare la sua famiglia a causa di molteplici contrasti per tornare poi successivamente quando la sorella sparirà misteriosamente.

Anna Valle, l'attrice dopo una breve assenza torna in tv: novità sulla vita privata e non solo - La fiction è pronta ad approdare su RaiUno anche se non è stata ancora annunciata la data ufficiale. Anna Valle sarà nuovamente protagonista dopo una breve assenza dal piccolo schermo. L'attrice 41enne non ama stare al centro del gossip e, anzi, ama tenere la vita privata ben lontana dai riflettori. Una delle ultime paparazzate dell'ex Miss Italia risale infatti ad alcuni mesi fa, in piena estate. L'attrice è stata avvistata al parco divertimenti assieme ai figli Ginevra, di 8 anni, e a Leonardo di 3. Con loro anche il marito (l'avvocato e produttore Ulisse Lendaro) che ha sposato nel 2008.

