Beautiful / Anticipazioni puntata 9 febbraio: Quinn a caccia di Eric, il capofamiglia gradirà?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 FEBBRAIO - E' con grande curiosità che i telespettatori di Beautiful attendono la puntata di domani pomeriggio nella quale Quinn vagherà per le vie di Montecarlo, alla ricerca dell'hotel nel quale soggiorna Eric. La gioielliera sarà vista da lontano da Liam che non potrà credere di trovarsi di fronte al suo peggiore incubo. Eppure, quando rivelerà al fratello il suo clamoroso incontro, quest'ultimo non crederà e minimizzerà il tutto, confermandosi ancora una volta convinto che la madre sia cambiata. Molto presto però sarà costretto ad incappare in una terribile delusione. La Fuller, infatti, avrà solo in mente di raggiungere il suo amante, per fargli capire che la loro storia d'amore non potrà avere fine a causa delle intromissioni delle altre persone. E tenendo conto che anche Eric continuerà a pensare alla gioielliera (non sospettando che le sia più vicina del previsto), sembra proprio che il ritorno di fiamma tra loro sarà inevitabile. Cosa combinerà questa coppia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: LA FELICITA' DI ERIC E QUINN - Dovremo attendere la puntata di Beautiful di domani per assistere alla felicità di Eric di fronte alla grande sorpresa di Quinn. La gioielliera si presenterà nella stanza d'albergo del suo ex amante che non potrà credere ai suoi occhi. E sebbene solo poche ore prima il patriarca Forrester abbia deciso di porre fine al loro flirt, non ci metterà molto a cambiare idea. I due amanti si troveranno così a vivere un'imprevista e romantica luna di miele, ovviamente all'insaputa dei membri delle rispettive famiglie. Liam, infatti, ha cercato di mettere in guardia il fratello e la cognata, dicendo loro di avere visto Quinn nella Promenade ma nessuno di loro gli ha dato ascolto. Cosa accadrà se e quando la presenza della donna diventerà di dominio pubblico? Proprio in quei frangente, infatti, la gioielliera sarà al centro delle discussioni del figlio e della cognata, che ancora una volta avranno pareri diametralmente opposti nei confronti della dark lady.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: STEFFY NON SI FIDA! - Liam ha cercato di mettere in guardia Wyatt e Steffy, dicendo loro che Quinn si trovava a Montecarlo ma nessuno di loro gli ha creduto. Nell'episodio di Beautiful di domani, comunque, il timore che la suocera possa combinare un'altra delle sue non mancherà. La Forrester, infatti, ammetterà davanti al marito di non fidarsi affatto della Fuller che non dovrà commettere ulteriori problemi: se infatti non resterà lontano dalla sua famiglia come ha promesso, lei non risponderà delle sue azioni. Queste parole cancelleranno la grande serenità dei coniugi Spencer, che riprenderanno ad esprimere pareri contrastanti nei confronti della gioielliera. Anche se cercherà di tranquillizzare la moglie, Wyatt si dirà certo che la madre sia cambiata e che abbia imparato dai suoi errori. Quale errore sarà più grande di questo? Come reagirà Steffy se scoprirà il nuovo intrigo della suocera?

© Riproduzione Riservata.