BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: Wyatt dà le dimissioni dalla Forrester Creations

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT DA' LE DIMISSIONI - I cambiamenti sono all'ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful nelle quali un personaggio di primo piano deciderà di fare un cambiamento epocale nella sua vita. Si tratta di Wyatt, ancora deluso per la fine del suo matrimonio con Steffy. Sebbene sia stato proprio lui ad accettare di velocizzare le pratiche per il divorzio, concedendo via libera alla relazione degli Steam, non sarà facile vedere la donna della sua vita al fianco del fratello e cercare di fare bel viso a cattiva sorte, sperando che Liam sia felice. E' noto infatti che il rapporto tra i due rampolli Spencer non è mai stato positivo come in questo periodo, ma per mantenerlo tale Wyatt prenderà la più sorprendente delle decisioni: oggi darà le dimissioni dalla Forrester Creations, progettando di cominciare una nuova carriera altrove, lontano dalla sua ex moglie. Dove andrà? Si limiterà a fare il 'figliol prodigo' da Bill o si dirigerà alla Spectra Fashions?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 FEBBRAIO: QUINN SORPRENDE ERIC! - La trasferta a Montecarlo proseguirà anche nella puntata di Beautiful in onda oggi su Canale 5. In essa Wyatt e Steffy continueranno ad amoreggiare felici, mentre Quinn Fuller vagherà per le vie di Montecarlo diretta verso l'albergo nel quale soggiorna Eric. Nella telefonata intercorsa tra loro, la Fuller non ha svelato la sua direzione, decisa a portare termine la sorpresa da lei organizzata in ogni minimo particolare. E mentre Eric continuerà a pensare alla donna con la quale ha deciso di chiudere ogni rapporto, lei si avvicinerà pericolosamente, venendo scoperta da lontano da un attonito Liam, che non potrà credere ai suoi occhi di fronte ad una visione tanto sconvolgente. Lo Spencer cercherà di mettere in guardia a tal proposito Wyatt, non sapendo che Quinn proprio in quel momento busserà alla porta di Eric. Sarà contento nel vedere la sua amante, a cui tanto ha pensato negli ultimi giorni?

