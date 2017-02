BELEN RODRIGUEZ / News, luna di miele con Andrea Iannone (Oggi, 8 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SI CONCEDE UNA LUNA DI MIELE ANTICIPATA CON ANDREA IANNONE – Dopo aver firmato il divorzio da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha deciso di staccare la spina e concedersi un viaggio lontano dall’Italia, esattamente come ha fatto il ballerino napoletano. Se, tuttavia, Stefano ha scelto di partire da solo e concentrarsi su se stesso, la showgirl argentina si è concessa una luna di miele anticipata insieme ad Andrea Iannone, il pilota con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate e che le ha restituito il sorriso e la fiducia nell’amore dopo la fine del suo matrimonio. Con la coppia c’è anche il piccolo Santiago che sembra andare d’amore e d’accordo con il fidanzato di mamma Belen. I due piccioncini stanno condividendo sui social le foto e i video della loro meravigliosa vacanza mostrandosi sempre più felici e innamorati. Belen Rodriguez che non ha mai negato di essere innamorata dell’amore e di sognare una storia come quella dei genitori, ancora insieme dopo anni di matrimonio, ha trovato in Iannone ciò che non aveva trovato in Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino? Dopo mesi difficili, la showgirl appare nuovamente serena e innamorata.

© Riproduzione Riservata.