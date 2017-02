BIANCA ATZEI, “ORA ESISTI SOLO TU”: LE PRIME PROVE PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Per la seconda volta in vita sua Bianca Atzei si ritrova a cantare al teatro Ariston e in un’intervista pubblicata sul sito di Raiplay.it la ascoltiamo parlare così delle prove effettuate nei giorni scorsi per il Festival di Sanremo 2017: “Le prime prove sono andate benissimo. Sono sempre molto emozionanti e diverse perché la canzone è molto diversa anche se molto romantica e bella. Mi sono divertita ed emozionata tanto. cantare su quel palco e con l’orchestra è sempre bellissimo”. Riguardo alla sua esperienza sanremese Bianca spiega: “Sarà un Sanremo diverso perché io sono diversa. Sono nuova e felice, quindi riesco ad affrontare tutto in maniera più serena”. Di “Ora esisti solo tu”, il brano con cui gareggia quest’anno, Bianca racconta: “È nato in una notte d’estate. Ricevo la chiamata di Kekko verso le tre del mattino e lui mi canta la canzone a cappella col pianoforte tre volte di fila. Mi ha colpito subito e mi ha emozionato tanto. Ho capito che c’era qualcosa di importante e di diverso perché era scritta per me. L’ha scritta proprio sulla mia storia d’amore e parla di me. Mi ha colpito perché è come se l’avessi scritta io in prima persona. Parla del mio profondo, quindi io sono molto onorata di questo e sarò ancora più emozionata nel cantarla. Clicca qui per vedere l’intervista a Bianca Atzei.

BIANCA ATZEI, “ORA ESISTI SOLO TU”: DIVISA TRA DUE STORIE NEL BRANO SCRITTO DA KEKKO DEI MODÀ (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Bianca Atzei sale per la seconda volta sul palcoscenico del Teatro Ariston nella categoria dei BIG e questa volta partecipa al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Vietato morire”, scritto per lei da Kekko dei Modà. La cantante che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare soprattutto a Tale e Quale Show ha parlato così della canzone con cui partecipa alla kermesse musicale: "Parla di due storie, una finita e l'altra che inizia. La protagonista tronca un amore tormentato, poi cerca la stabilità e l'equilibrio. Finché trova qualcuno che le fa capire che non valeva la pena di soffrire tanto, e la fa stare bene".

BIANCA ATZEI, “ORA ESISTI SOLO TU”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Veronica Atzei nasce nel 1987 e comincia gli studi di canto da giovanissima, ad appena 8 anni. A 17 anni si perfeziona iscrivendosi ai corsi del MAS in provincia di Milano. Dopo una serie di collaborazioni artistiche per alcuni motivetti pubblicitari, Bianca Atzei approda al programma CD Live di Rai Due dove ricopre il ruolo di corista. Successivamente lavora anche nel programma Domenica Cinque condotto dalla celebre Barbara d'Urso. Bianca Atzei parla dei primi approcci con la musica e con il canto all'insegna dei miti internazionali come Mariah Carey e Whitney Houston. Tra le voci italiane che apprezza maggiormente c'è quella dell'intramontabile Patty Pravo. Nel 2012 Bianca Atzei viene scartata a Sanremo durante le selezioni, all'interno della manifestazione Sanremo Social, con il brano La gelosia. Pochi mesi dopo viene pubblicato il suo primo singolo intitolato L'amore vero, che ottiene addirittura oltre un milione di visualizzazioni su Youtube. L'arrangiamento del singolo vede la collaborazione dei Modà, con cui ha un rapporto artistico molto stretto. Bianca Atzei scrive anche per altre cantanti come Loredana Errore. L'anno seguente prova di nuovo a partecipare a Sanremo all'interno delle Nuove Proposte ma la canzone e intitolata Arido non viene ammessa. Kekko, il cantante dei Modà, scrive per lei un brano che avrà un ottimo successo: La paura che ho di perderti. Il pezzo supera le 15 mila copie vendute, aggiudicandosi importanti riconoscimenti e confermando che l'artista è in grado di produrre cose molto interessanti. Si apre così una stagione di collaborazioni importanti, come quelle con Anna Tatangelo e con Gianni Morandi. Bianca Atzei viene esclusa anche dall’edizione di Sanremo 2014 nonostante si presentasse in coppia con Alex Britti. Altri progetti e curiosità riguardano la partecipazione al Coca Cola Summer Festival, per due edizioni consecutive, l'interpretazione di un brano per la colonna sonora della serie televisiva Anna Karenina su Rai Uno e la performance al matrimonio della Canalis con un'Ave Maria in sardo. Per il capodanno 2014 canta Un nuovo bacio, insieme a Valerio Scanu, Anna Tatangelo e Gigi d'Alessio nella trasmissione Gigi & Friends. Nel 2015, finalmente, riesce a farsi ammettere alla kermesse sanremese con il pezzo Il solo al mondo. Esce il primo album in studio intitolato Bianco e nero, in cui è contenuta anche Ciao amore ciao, interpretata come cover sul palco dell'Ariston e riarrangiata in duetto con Alex Britti. In estate partecipa nuovamente al Coca Cola Summer Festival, per la terza volta, sia con la cover di Tenco interpretata con Alex Britti che con il brano In un giorno di sole.

© Riproduzione Riservata.