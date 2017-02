BIFFY CLYRO/ La band scozzese sul palco dell’Ariston per promuovere il loro nuovo disco (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

BIFFY CLYRO, OSPITE ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Rock e post grunge sul palco dell'Ariston. Una novità incredibile tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2017: infatti, durante le serate dedicate alla canzone italiana, saliranno sullo storico palco anche i Biffy Clyro, storico gruppo scozzese. Una serata alternativa prevista per questa sera: infatti la data è stata incastrata durante il loro nuovo tour che toccherà anche l'Italia. Un'occasione unica per la storica band: infatti durante la serata sanremese promuoveranno il loro nuovo disco, uscito l'8 luglio scorso. Il settimo album in studio per la band, che ritorna sulle scene dopo qualche periodo di pausa.

BIFFY CLYRO, OSPITE ALL'ARISTON: LE MOLTE DATE DEL LORO TOUR (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - I Biffy Clyro sono in tournée in Europa e il loro nuovo tour toccherà anche la nostra Penisola. Il 2 febbraio suoneranno a Milano, mentre il 6 a Roma. La tappa tricolore si chiuderà a Padova il 7 febbraio. Una vera occasione per vedere un genere tutto nuovo sul palco di Sanremo: tante le novità appunto, tra cui quella di genere musicale. Sarà una primavera piena di appuntamenti quella che attende il gruppo scozzese. Il 20 febbraio suoneranno a Londra, mentre dal 24 marzo al 15 aprile suoneranno in ben sedici date oltreoceano. Da San Francisco a Seattle, fino a toccare il Canada con Toronto e Montreal a fare da cornice ad uno dei gruppi più influenti della scena rock alternative. Questo gruppo, molto attivo in questo periodo, ha fatto parlare di sé ultimamente per il rapporto con i fan. Sul sito ufficiale infatti, la band mantiene i contatti tramite il blog. Una vera e propria iniziativa che difficilmente si vede nel mondo dello showbiz. La band è ormai in circolazione da vent'anni. Le prime influenze sono ovviamente del movimento Grunge, influenzato dai Nirvana. In quell'epoca infatti molte band seguivano le orme di Kurt Cobain e compagni, che fondarono un intero movimento musicale. Ma dopo quelle influenze il gruppo si è discostato, andando più sul punk e sull'alternative rock. Un modo ed un mondo totalmente diversi di fare musica.

BIFFY CLYRO, OSPITE ALL'ARISTON: GLI ESORDI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Il disco d'esordio risale però al 2002. Fu proprio in quell'anno che uscì Blackened Sky, primo lavoro in studio. Il disco fu accolto molto bene dalla critica e lanciò nel mondo della discografia un nuovo modo di fare rock. Uscirono poi a rotazione The Vertigo of Bliss, Infinity Land e Puzzle: nel giro di quattro anni produssero tre dischi, che rivoluzionarono ancora una volta il movimento post grunge che stava accompagnando le sette note in quel periodo. Come già detto, un altro gesto di vicinanza con i fan fu fatto nel 2012, quando tramite una diretta mostrarono ai propri fan le sessioni di registrazione del nuovo lavoro, Opposite (che uscirà qualche mese dopo). Fu un vero e proprio successo per il gruppo scozzese, che schizzò ai primi posti nelle classifiche UK. L'ultimo anno che vennero in Italia fu proprio il 2013, durante il tour di promozione di Opposite. Tre date imperdibili per i fan, che vedranno esibirsi i propri beniamini anche sul palco dell' Ariston.

