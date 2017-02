BLINDSPOT 2 / Anticipazioni puntata 8 febbraio 2017: le torture di Shepherd non scalfiscono Patterson

BLINDSPOT 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà tre episodi della serie fenomeno Blindspot 2. Saranno il nono ed il decimo, in replica e dal titolo "Proteggeremo la vostra libertà" e "Nor I, Nigel aka Leg in Iron", ed il 12°, dal titolo "Droll Autumn, Unmutual Lord", in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Roman (Luke Mitchell) continua a rifiutarsi di mangiare, mentre viene tormentato dai ricordi su quanto è accaduto in orfanotrofio. Intanto, Nas (Archie Panjabi) rivela a Weller (Sullivan Stapleton) che il suo contatto interno a SandStorm non le sta lasciando più dei messaggi, ma non intende darsi per vinta perché è convinta che Shepherd (Michelle Hurd) sia estremamente pericolosa. L'agente salta una delle visite di Allison (Trieste Kelly Dunn), che non riesce a rivelargli le proprie intenzioni. Dopo aver incontrato Edgar (Rob Brown), di ritorno alla task force, Zapata (Audrey Esparza) spinge Patterson (Ashley Johnson) ad andare a casa perché sta facendo delle ricerche sul tatuaggio sconosciuto di Jane (Jaimie Alexander) da due settimane. Nas suggerisce di contattare una profiler in grado di poter lavorare con Roman, mentre Patterson informa la squadra che grazie al tatuaggio è risalita ad un container collegato ad Anton Stepulov (Mark Ivanir), un pericoloso terrorista ritenuto morto un anno prima. Grazie ad una testimone, la squadra inizia a credere che Stepulov stia cercando di introdurre un ordigno nucleare, ma quando lo bloccano, scoprono che si trova con l'agente Keaton (Chad Donella), che rivela la verità sul container. Il figlio del criminale è gravemente malato ed ha bisogno di un cuore per il trapianto, in cambio di informazioni importanti sul gruppo terrorista. Stepulov non intende tuttavia rivelare il bersaglio fino a che l'intervento non sarà riuscito e Weller decide di prendere le redini del caso. Jane ha anche modo di confrontarsi con il suo ex aguzzino, che afferma di aver agito dietro ordini dei superiori e di aver messo in atto il modus operandi della CIA. Poco dopo, Weller viene informato che il figlio di Stepulov è morto e Keaton decide di riferirgli una storia per prendere tempo, ma l'agente sceglie la verità, per quanto rischiosa. Nel frattempo, Karen Sun (Li Jun Li), la profiler scelta da Nas, spinge Roman a collaborare, mentre Jane rivela a Weller di temere che il fratellastro possa allontanarla per via del suo tradimento. Dopo aver scoperto che i terroristi attaccheranno una palestra scolastica, Keaton inizia a temere per l'incolumità della figlia Erin (Bridget McGarry), che in quel momento è già stata individuata dai criminali. Mentre Patterson disarma gli ordini, Weller guida Erin fino al punto in cui si trova, ma la situazione precipita. Keaton e l'agente si ritrovano infatti costretti a trattare con un criminale che tiene la ragazza sotto mira e riescono a salvarla appena in tempo. Più tardi, la Sun informa la task force che Roman è affetto da un disturbo dissociativo della personalità e sconsiglia di proseguire a richiamare i suoi ricordi, perché rivivrebbe costantemente il suo trauma. Suggerisce inoltre di trasferirlo in un ospedale psichiatrico a vita, dove possa ricevere le cure adeguate. Quella sera, Allison rivela a Weller di aver pensato di trasfeirsi in Colorado con il suo nuovo compagno ed il nascituro. Patterson invece individua un indizio e risale a Kat Jarett (Amber Skye Noyes), che a sua volta è collegata a Roman.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "PROTEGGEREMO LA VOSTRA LIBERTÀ" - Roman rapisce Jane e la porta alla base prinipale di SandStorm, dove scopre che stanno preparando tutto per la fase 2, in cui avverrà l'attacco finale. Grazie al contatto con la task force, Jane riuscirà add avvisare Weller. Tuttavia, non appena l'FBI è sul punto di irrompere sul posto, Weller viene avvisato del fatto che Allison è stata ricoverata per via di un incidente.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "NOR I, NIGEL AKA LEG IN IRON" - In seguito al colpo di pistola, Borden consegna Patterson al nemico. Shepherd la sottoporrà a diverse torture, in cui Patterson riuscirà a dimostrarsi valorosa, riuscendo a non rivelare nulla. Nel frattempo, Roman trova il modo di fuggire dal controllo vigile di Jane, ma continua ad essere confuso a causa della perdita di memoria. La task force riuscirà comunque a localizzarlo prima che SandStorm riesca a trovarlo.

BLINDSPOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "DROLL AUTUMN, UNMUTUAL LORD" - La squadra inizia ad indagare su un pericoloso criminale, Anton Stepulov, che sembra aver intenzione di attaccare il Paese con un ordigno nucleare. Tuttavia, quando la squadra riuscirà a fermalo, scoprirà che è un testimone chiave di un'indagine di Keaton, l'agente della CIA che in passato ha torturato Jane. I due gruppi si uniscono per fermare la minaccia, ma Jane dovrà confrontarsi con l'ex aguzzino.

