BRASCHI/ “Nel mare ci sono i coccodrilli”: dopo gli Usa conquista l'Italia? (Nuove proposte Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

BRASCHI, “IN MARE CI SONO I COCCODRILLI”: IL GIOVANE CANTAUTORE RACCONTA IL VIAGGIO DI UN'INTERA GENERAZIONE, IL 10 FEBBRAIO IN USCITA L’ALBUM (NUOVE PROPOSTE FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Il giovane cantante di origini romagnole Federico Braschi in arte Braschi è tra gli artisti in gara per categoria Nuove Proposte conosciuta anche come Giovani, al Festival di Sanremo 2017, condotto come noto da Carlo Conti insieme a Maria De Filippi. Il giovane cantante si presenta con il brano Nel mare ci sono i coccodrilli, un pezzo scritto dallo stesso Braschi. il videoclip del brano è stato girato nella splendida New York e farà da traino al suo album intitolato Trasparente in uscita il prossimo 10 febbraio. In un’intervista rilasciata al portale Spettacolinews.it, Braschi ha spiegato il motivo che lo ha spinto a scegliere questo titolo per il suo album facendo un riferimento alla sua carriera: “Ho scelto questo titolo perché rispecchia la strada che sta percorrendo la mia vita, in questi ultimi tempi c’è meno nebbia ed è più chiara e trasparente”. Il giovane cantautore partito da Santarcangelo di Romagna a Cesena ha fatto fortuna negli States e ora ci riprova in Italia.

BRASCHI, IN GARA TRA LE NUOVE PROPOSTE CON “IN MARE CI SONO I COCCODRILLI”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017) - Braschi è un giovane cantautore italiano originario di Sant’arcangelo di Romagna in provincia di Cesena. Talento cristallino capace di scrivere tutto dei propri pezzi, sia il testo che la musica e che ha ottenuto un certo seguito negli Stati Uniti d’America dove ha registrato nella città di Richmond nello stato della Virginia in collaborazione con il gruppo americano dei Calexico e con il produttore J. D. Foster un Extended Play. Un Ep che gli ha permesso di ottenere un certo successo tant’è che ha dato spunto ad un fortunato tour in giro per gli Stati Uniti con quattro tappe toccando città piuttosto importanti come New York, Washington DC, Philadelphia e per l’appunto Richmond quasi a chiudere un cerchio. Il tour è quindi proseguito in Italia con tantissime date da Nord a Sud, conquistando ottimi consensi nel pubblico e di critica.

