CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: tutti pazzi per Valentina e Gabriele, il pubblico rimarrà deluso? Video (oggi, 8 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTI PAZZI PER VALENTINA E GABRIELE, IL PUBBLICO RIMARRÀ DELUSO? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Che Dio ci aiuti 4 tornerà sul piccolo schermo di Rai 1 la prossima domenica, 12 febbraio 2017: sembrano non esserci proprio buone notizie all’orizzonte per i fans della coppia composta da Valentina (Arianna Montefiori) e il Dottor Mattei, Gabriele (Cristiano Caccamo). Certo, le incomprensioni non sono mancate tra i due, specie quando Valentina ha cercato di tenergli nascosto il suo passato da escort, ma sembrava andare decisamente meglio: eppure, le anticipazioni relative ai nuovi episodi annunciano che entrambi si troveranno di fronte ad un vero e proprio bivio. Insieme a Monica e Nico, la coppia di Gabriele e Valentina stava davvero iniziando a far sognare il pubblico di Che Dio ci aiuti, ma forse non ancora arrivato il momento di cantare vittoria: quale importante scelta dovranno prendere? Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata, i due attori - Cristiano Caccami e Arianna Montefiori - hanno pubblicato sui social un video che li ritrae insieme, per salutare i fans: l’entusiasmo è arrivato subito alle stelle, con tanti spettatori pronti a fare il tifo per loro. Rimarranno delusi domenica prossima? Clicca qui per vedere la clip direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Arianna Montefiori.

