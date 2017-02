CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 8 FEBBRAIO 2017: ROBERTA RAGUSA E ISABELLA NOVENTA - Federica Sciarelli, al contrario di molti altri, non si ferma a causa del Festival di Sanremo 2017: stasera, mercoledì 8 febbraio 2017, la conduttrice guiderà infatti su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto? e tornerà in particolare a concentrarsi sul caso di Roberta Ragusa. La donna è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dalla casa in cui viveva con il marito Antonio Logli, presso San Giuliano Terme a Pisa. Antonio Logli è stato condannato a 20 anni con rito abbreviato lo scorso dicembre, ma in questo momento il tribunale del Riesame di Firenze dovrà decidere se accogliere la richiesta della Procura, che chiede il carcere cautelare per l’uomo: al momento, il marito di Roberta Ragusa ha solo obbligo di dimora notturna. Al centro del nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? ci sarà anche il caso di omicidio che vede vittima Isabella Noventa, segretaria di 55 anni di Albignasego (Padova). I tre indagati, Manuela Cacco e i fratelli Freddy e Debora Sorgato, sono stati rinviati a giudizio. Infine, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi anche del cado di Elena Vergari, scomparsa nel 2004: sia per lei che per Isabella Noventa le ricerche dei corpi non sono ancora concluse.

