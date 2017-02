CHIARA/ “Nessun posto è casa mia”: la cantante ritorna sul palco dell’Ariston (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

CHIARA, ''NESSUN POSTO E’ CASA MIA'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Chiara si presenta all'edizione 2017 del Festival di Sanremo con la canzone Nessun posto è casa mia. Il nome per intero dell'artista è Chiara Galiazzo, originaria di Padova, dove è nata nel 1986. È una ragazza molto intelligente, frequenta il liceo e successivamente si laurea all'università del Sacro Cuore di Milano. Durante il periodo di studio riesce a conciliare l'attività musicale tentando il successo con Amici e X Factor. Tuttavia viene esclusa dal talent condotto da Maria de Filippi per ben due volte consecutive e da X Factor nel 2011. Ci riprova, nella squadra di Morgan, arrivando fino al termine della trasmissione, che poi la vede trionfare. Con il successo di X Factor si aprono le porte della Sony che le propone un contratto. È un momento molto significativo nella carriera dell'artista che vede finalmente ripagati tutti gli sforzi. Il singolo che viene pubblicato poco dopo, intitolato Due respiri vanta addirittura la partecipazione di Eros Ramazzotti nella stesura della parte musicale. Il singolo vende oltre 15 mila copie e ottiene il riconoscimento del disco d'oro, poi quello di platino una volta superate le 30 mila copie, e multiplatino raggiungendo quota 60 mila. Nel 2012 partecipa anche al concerto di capodanno organizzato nella Capitale insieme ad altri personaggi noti del panorama musicale italiano.

CHIARA, ''NESSUN POSTO E’ CASA MIA'': LE PARTECIPAZIONI AL FESTIVAL E I SUOI SUCCESSI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - La prima partecipazione a Sanremo avviene nel 2013 con due brani. Il primo si intitola L'esperienza dell'amore ed è scritto da Zampaglione dei Tiromancino. Il secondo pezzo, Il futuro che sarà, vede la firma dei Baustelle. Il regolamento della gara condotta da Fabio Fazio, prevede che sia il pubblico a decidere quale canzone proseguirà il cammino e la preferenza ricade su Il futuro che sarà. Chiara si classificherà all'ottavo posto della graduatoria generale e nel corso della trasmissione Sanremo Story interpreterà Almeno tu nell'universo della celeberrima Mia Martini. Una performace davvero unica che ribadisce il grande valore di questa cantante. In quello stesso anno esce l'album che contiene numerose collaborazioni artistiche di rilevo. Bungaro, Neffa, Fiorella Mannoia e i Subsonica firmano una partecipazione che frutterà a Chiara il disco d'oro per le oltre 30 mila copie vendute. Ottiene premi e riconoscimenti importantissimi, consolidando il successo già ottenuto. Il singolo dal titolo Vieni via con me diventerà la colonna sonora del noto spot della TIM. Chiara collabora successivamente anche con Mika, con cui duetta una splendida versione di Stardust. Appare come ospite all'unica data italiana del concerto dello stesso Mika, cantando due pezzi insieme all'artista. Nel 2015 partecipa di nuovo a Sanremo con il brano Straordinario arrivando al quinto posto. La canzone ha un enorme successo sia televisivo che radiofonico e viene trasmessa da tutte le emittenti al termine della manifestazione. Viene così anticipata l'uscita del secondo disco a cui seguirà poi la lavorazione per un terzo album.

CHIARA, ''NESSUN POSTO E’ CASA MIA'': ARRIVERA' IN FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Chiara ha tutte le caratteristiche per essere una vera protagonista dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo. Il podio sfiorato conferma le potenzialità di questa artista. La maturazione professionale ormai è avvenuta e manca soltanto una conferma sanremese. Nessun posto è casa mia potrebbe collocarsi tra la migliori proposte del Festival, visto che Chiara è amata sia dal pubblico giovanile che da quello adulto. La cantante è molto popolare su internet, dove propone novità, esclusive e condivide video. La voce ha un timbro eccezionale e riesce ad affrontare le note più alte con aggressività ma senza mai eccedere e mantenendo sempre uno stile elegante e accattivante. Chiara è un'ottima interprete e un'artista di enorme talento. Non sarebbe una sorpresa vederla nella fase finale a fronteggiare i concorrenti migliori. L'obiettivo della cantante è sicuramente un buon piazzamento, mirando a quel podio mancato e magari anche ai gradini più alti.

