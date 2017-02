Cantanti Big e Nuove Proposte in gara / Sanremo 2017, scaletta seconda serata del Festival: si parte con Bianca Atzei, chiude un duetto

CANTANTI E NUOVE PROPOSTE: SCALETTA SANREMO 2017, SECONDA SERATA DEL FESTIVAL (OGGI, 8 FEBBRAIO) - È stata svelata la scaletta dei cantanti Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2017 stasera, mercoledì 8 febbraio, per la seconda serata della kermesse guidata da Carlo Conti. Ieri il via lo ha dato Giusy Ferreri, mentre più tardi toccherà a Bianca Atzei, con la sua “Ora esisti solo tu”. Spazio in seguito ad un altro grande della musica, che proprio sul palco dell’Ariston ha già trionfato nel 2004 con “L’uomo volante”: stiamo naturalmente parlando di Marco Masini, che porterà invece in scena il nuovo pezzo “Spostato di un secondo”. Terzi ad uscire saranno Nesli & Alice Paba, con “Do retta a te”, il primo dei due duetti in programma a Sanremo: anche l’altro - composto da Raige e Giulia Luzi - si esibirà durante la seconda serata di oggi, in 11esima posizione (per ultimi dunque) con la canzone dal titolo “Togliamoci la vita”. Quarto posto per il volto di Amici Sergio Sylvestre (“Con te”), seguito da Gigi D’Alessio (“La prima stella”), Michele Bravi (“Il diario degli errori”) e Paola Turci (“Fatti bella per te”). Ottavo ad esibirsi sarà invece l’ex vincitore delle Nuove Proposte del Festival, Francesco Gabbani, con “Occidentali’s Karma”, seguito da Michele Zarrillo (“Mani nelle mani”) e Chiara (“Nessun posto è casa mia”). Ultimi, appunti, Raige e Giulia Luzi. Clicca qui per vedere il tweet dell’ufficio stampa dove viene confermato l’ordine di uscita dei Cantanti Big nella seconda serata di Sanremo 2017.

