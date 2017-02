Chi è Alice Paba? / Dalla vittoria a The Voice a Sanremo 2017 passando per Amic

Chi è Alice Paba? Tutto sulla cantante vincitrice di The Voice 2016 al Festival di Sanremo - È la prima volta al Festival di Sanremo per la giovane Alice Paba. Un volto probabilmente nuovo per molti telespettatori quello della cantante che ha, invece, alle spalle già alcune esperienze nel mondo della tv. La prima è quella fatta ad Amici di Maria De Filippi alcuni anni fa. Qui Alice fece il suo ingresso a poche settimane dall'inizio del serale ma non riuscì ad accedervi. Già in quei pochi giorni, la Paba riuscì a mettere in mostra il suo talento e la sua particolare personalità. Caratteristiche che sono state poi premiate a The Voice of Italy, a cui la cantante ha partecipato proprio lo scorso anno. Nel team di Dolcenera, Alice Paba è sbocciata come cantante e musicista, aggiudicandosi la vittoria del programma. A soli 19 anni, la Paba ha quindi un notevole bagaglio di esperienze che culminano oggi con la partecipazione alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, dove si esibirà assieme a Nesli.

Alice Paba al Festival di Sanremo 2017: il rapporto con Nesli e la verità sulla situazione amorosa - Nonostante i gossip degli ultimi giorni che la vogliono vicina proprio a Nesli, Alice Paba conferma di essere single e di non aver una persona speciale nel suo cuore. Molti amici cari nella sua vita ma per l'amore sembra essere ancora presto, vista la sua giovanissima età. In una recente intervista all'Ansa, proprio Nesli ha parlato del grande talento di Alice e di come è nata la loro collaborazione in vista di Sanremo. "Ho sentito la sua voce mentre registrava e mi ha convinto subito", ha dichiarato Nesli. Se il cantante è alla sua seconda apparizione al Festival di Sanremo, Alice vi ci approda per la prima volta. Ad accomunarli, spiegano, "è il fatto che entrambi cantiamo cio' che scriviamo", anche se sia Alice che Nesli confermano qualche pregiudizio su questa loro partecipazione al Festival che, tuttavia, sono pronti ad allontanare con la loro esibizione.

© Riproduzione Riservata.