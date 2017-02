Chi è Emanuel Lo / Compagno di Giorgia e professore di Amici

Giorgia, il compagno Emanuel Lo è un noto ballerino e coreografo, maestro di Amici - Si chiama Emanuel Lo il compagno della nota cantante Giorgia e il loro amore nasce ben dodici anni fa. Nato a Roma nel 1979, Emanuel è un noto ballerino e coreografo italiano che tutti meglio conoscono da quando ha iniziato ad insegnare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nella categoria di danza hip hop. È proprio per questo ruolo che ricopre all'interno del talent di Canale 5 che, negli ultimi tempi, si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale proprio Giorgia potrebbe essere uno dei coach di questa edizione del serale di Amici. Notizia che sembrava essere quasi confermata fino a quando la cantante stessa è intervenuta, chiarendo: “Vi ringrazio, ma è una notizia infondata. Non posso proprio aver detto ‘Nel mio futuro vedo Amici col mio compagno,’ primo perchè non avrei usato questa frase, e poi perchè a marzo inizio il tour, sarebbe inconciliabile con la partenza del serale". Sembra quindi lontana la possibilità che Giorgia partecipi ad Amici come coach, prendendo parte al talent che vede invece il suo compagno tra i protagonisti.

Giorgia ed Emanuel Lo: amore a gonfie vele ma, per ora, nessun matrimonio in vista - Emanuel Lo, così come per la sua compagna nel mondo della musica, ha una lunga e importante carriera nel mondo della danza. Ha debuttato in Rai nel 1996 grazie a Luca Tommasini con il quale ha lavorato per molti anni. Tra le collaborazioni annovera nomi come Ricky Martin, Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Kayne West, Lee Ryan. Conosce Giorgia nel 2004 nel corso del tour della cantante "Ladra di vento" ed è qui che inizia a corteggiarla, riuscendo nell'intento di conquistarka solo qualche tempo dopo. Giorgia ed Emanuel Lo sono diventati genitori solo alcuni anni dopo: nel 2010 è nato Samuel. Ma la cantante, negli anni precedenti, ha dichiarato di aver vissuto momenti davvero difficili in seguito a due aborti spontanei. La loro storia procede a gonfie vele e, nonostante l'amore di vecchia data, per la coppia non si parla ancora di matrimonio. Giorgia ed Emanuel Lo si godono la vita da genitori e i tantissimi impegni di lavoro di professionisti del loro calibro.

© Riproduzione Riservata.