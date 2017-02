Chiara Galiazzo dimagrita/ A Sanremo 2017, con 12 chili in meno e un amore in più

Chiara Galiazzo a Sanremo 2017: la cantante svela il perchè del dimagrimento e della pausa dalla musica - Chiara Galiazzo torna al Festival di Sanremo del tutto "rinata". La cantante, che esordirà nel corso della seconda serata, in una recente intervista ha parlato di come, a 30 anni, la sua vita abbia una marcia nuova. "Mi sento finalmente bene con me stessa. Quell’età ibrida tra i 25 e i 29 anni mi destabilizzava. - ha dichiarato Chiara in una recente intervista a Gente - Oggi, invece, sono in equilibrio. [...] Non c’è più quella Chiara che in molti consideravano timida, forse sgraziata, persino goffa". Chiara parla di un periodo difficile, nato anche con il successo sorto alcuni anni fa e durante il quale confessa di aver dovuto far fronte ad un ambiente molto diverso da quello tranquillo di casa sua: il mondo della musica e dello spettacolo. Chiara ha perciò deciso di prendersi una pausa e ricominciare con i suoi tempi ma, soprattutto, pronta ad affrontare questa nuova realtà. Ed eccola infatti tornare sul palco rinnovata, con alcuni chili in meno e più consapevole.

Chiara Galiazzo "rinata" al Sanremo 2017: la cantante svela chi è il suo nuono amore - "Oggi ci sono io. Una nuova io. Ho ritrovato la forma fisica che avevo prima di X Factor, da 72 chili sono tornata a 60. Mi vesto come mi sento a mio agio: look essenziale, monocolore, niente tacchi che mi fanno stare in bilico" ha infatti svelato Chiara Galiazzo nel corso dell'Intervista. Oltre alla ritrovata forma fisica, la cantante svela di aver finalmente trovato anche chi le fa battere il cuore. Il nuovo lui della Galiazzo è, in verità, una sua vecchia conoscenza: "Stiamo insieme da qualche mese, lui mi fa stare bene. - svela la cantante, che ancora aggiunge - Lui è un ragazzo conosciuto ai tempi dell’università. Io studiavo a Milano, alla Cattolica, lui alla Bocconi. Ci siamo ritrovati, ora viviamo un periodo di grande felicità". È pronta a mostrare la vera se stessa Chiara Galiazzo, che questa sera torna sul palco dell'Ariston tanto cambiata quanto consapevole della sua importante rinascita.

