DANCE DANCE DANCE/ Oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, non va in onda: perché?

DANCE DANCE DANCE, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 8 febbraio 2017) - Ci ha stregato con le sue coreografie, ma per la serata di oggi - mercoledì 8 febbraio 2017 - ci lascerà orfani: più tardi, infatti, non andrà in onda un nuovo appuntamento con Dance Dance Dance su Fox Life (né su Fox). Il talent show dedicato alla danza si prende una settimana di pausa, e - come si legge sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione - tornerà in onda solamente il 15 febbraio (mercoledì prossimo), con l’ottava puntata in programma. L’attesa, per i fans, si farà più che trepidante: la settimana scorsa i peggiori sono stati Clara Alonso e Diego Dominguez, i due attori spagnoli di Violetta, che hanno avuto un confronto con il giudice Luca Tommassini. Saranno loro, dunque, a dover affrontare al Dance-Off contro la coppia di nuotatore azzurri composta da Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, dando l’ok per la terza eliminazione dello show. Le coppie, dunque, rimarranno solo in tre la settimana prossima, a Dance Dance Dance. A chi toccherà andare avanti nel percorso? In molti sono pronti a scommettere che Diego e Clara ce la faranno a continuare, ma Tania e Giovanni potrebbero davvero riservare delle sorprese...

