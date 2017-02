Dalida / Anticipazioni e cast del film tv in onda il 15 febbraio: Sveva Alviti e Riccardo Scamarcio protagonisti

DALIDA, TRAMA E CAST DEL FILM TV IN ONDA SU RAI1 CON SVEVA ALVITI - Il palco dell'Ariston farà da trampolino di lancio al film tv dedicato alla cantante italo-francese Dalida. Sveva Alviti sarà ospite del Festival di Sanremo 2017 proprio per parlare del film che la vedrà come protagonista proprio nei panni della famosa cantante di origine italiana in onda su Rai1 il prossimo 15 febbraio. La curiosità dei fan dei Festival di Sanremo è già nata ieri quando durante "i consigli per gli acquisti" sono andati in onda una serie di promo che hanno rivelato la data di messa in onda del film diretto dalla regista e scrittrice Lisa Azuelos. Il prodotto è nato da una coproduzione franco-italiana di Pathé Production in collaborazione con Rai Cinema e ripercorrerà interamente la vita e la carriera dell’artista a partire dalla nascita al Cairo nel 1933. Dalida sarà mostrata per la donna complessa, moderna e solare che è sempre stata e il pubblico è già pronta ad applaudire la bella Sveva Alviti che ha già conquistato la critica nei panni della cantante. Ma quali altri dettagli conosciamo del film?

DALIDA, TRAMA E CAST DEL FILM TV IN ONDA SU RAI1 CON SVEVA ALVITI - Dalida è il film in onda il 15 febbraio prossimo su Rai1 e dedicato proprio alla famosa cantante di originel italiana. La sua parte è stata affidata alla bella Sveva Alviti ma lei non sarà l'unica attrice del cast ad aver attirato l'attenzione dei curiosi. Insieme a lei, hanno preso parte al film anche Riccardo Scamarcio, nei panni di Orlando, fratello e produttore di Jolanda Gigliotti, in arte Dalida. Insieme a loro anche Alessandro Borghi, Valentina Carli e Brenno Placido. La sua vita sarà raccontata per intero dalla sua nascita nel 1933 e fino alla sua morte, il 3 maggio 1987, quando si tolse la vita con un'overdose di barbiturici. Dalida era bella, solare ma anche complessa e la sua morte è arrivata al suo terzo tentativo di suicidio e dopo un mese dalla morte del cantante italiano Luigi Tenco con il quale aveva un presunto flirt mai confermato.

© Riproduzione Riservata.