ENRICO BRIGNANO/ Ospite della kermesse musicale: il suo nuovo spettacolo teatrale (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

ENRICO BRIGNANO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: IL GRANDE SUCCESSO DEL SUO NUOVO SPETTACOLO TEATRALE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi su Rai 1, c’è anche il noto comico romano Enrico Brignano. Brignano è reduce dello spettacolo Enricomincio da me, allestito presso l'Auditorium Conciliazione di Roma, con serate in programma fino al 26 febbraio 2017. Riguardo alla partecipazione a Sanremo 2017, si ipotizza una performance del comico insieme a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, un trio romano (anche se Cirilli è romano d'adozione essendo di origine abruzzese), da contrapporre ironicamente al trio toscano composto dallo stesso Carlo Conti insieme ai suoi compagni di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Nel suo spettacolo Enricomincio da me, Enrico Brignano si interroga davanti al pubblico sui dubbi esistenziali legati alla sua fortunata carriera, chiedendosi come sia stato possibile tutto questo successo, se tutto sia stato frutto di enormi sacrifici, di scelte oculate o soltanto di una sfortuna sfacciata senza confini. E lo fa facendo un viaggio nella propria mente, nei propri ricordi, attraverso l'incontro con numerosi personaggi che gli hanno insegnato tanto, personaggi appartenenti alla realtà vissuta o soltanto al suo immaginario, come delle visioni, dei sogni, delle suggestioni artistiche.

ENRICO BRIGNANO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Enrico Brignano nasce a Roma il 18 maggio 1966. Cresce nell'Accademia per giovani comici, creata da Gigi Proietti, e inizia a farsi vedere dal grande pubblico partecipando come concorrente alla trasmissione di barzellette La sai l'ultima? nei primi anni '90. Tra il 2008 e il 2010 recita in Un medico in famiglia. Raggiunge un grande successo di pubblico con gli spettacoli di cabaret in tournée e poi si dedica anche al teatro e al cinema, lavorando anche come regista. Nei pieni anni 2000 partecipa a Zelig, trasmissione che lo consacra come comico televisivo, e negli anni successivi si divide tra diverse fiction, trasmissioni televisive e alcuni film. Nel 2014 ha condotto Il meglio dell'Italia, programma in onda su Rai 1, dove si esibisce nell'arte del monologo, con la partecipazione di diversi ospiti, in cui parla di diversi aspetti del suo rapporto con il suo paese. Il 2016 lo ha visto protagonista anche al cinema nel film Poveri ma ricchi, diretto da Fausto Brizzi, dove interpreta la parte di Marcello Bertocchi, lo zio della famiglia protagonista, che si innamora di una cameriera di un hotel di lusso a Milano. Per quanto concerne la vita privata Brignano, sposato in un secondo matrimonio nel 2014 con l'attrice e conduttrice Flora Canto, ha avuto da quest'ultima, nel gennaio di quest'anno, una bambina, Martina.

