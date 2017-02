FLAVIO INSINNA / Si esibirà in "Tre briganti e tre somari" al Festival di Sanremo 2017 per la seconda serata?

FLAVIO INSINNA, OSPITE ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 sta entrando nel vivo e oltre ai cantanti in gara sappiamo benissimo che ci saranno vari sketch di comici e ospiti famosi. E quello che vedremo sul Palco dell'Ariston ci farà sicuramente ridere: Flavio Insinna, insieme a Gabriele Cirilli ed Enrico Brignano, sarà ospite sul famoso palcoscenico ligure per esibirsi. I tre potrebbero esibirsi nella rievocazione di Tre briganti e tre somari: dopo la scuola Gigi Proietti i tre comici sono pronti a tornare sul Palco per una scenetta comica davvero inedita. Non è la prima volta che Insinna calca il palco dell' Ariston: la prima volta avvenne nel 2007, invitato da Pippo Baudo. Molte indiscrezioni avevano addirittura confermato una sua condizione durante gli anni, ma poi Insinna non ha più presenziato alla manifestazione canora. Tra indiscrezioni di presentazioni e altro, Insinna torna sul palco, a dieci anni di distanza.

FLAVIO INSINNA, OSPITE ALL'ARISTON: TESTIMONIAL DELLA SQUADRA GIOVANILE DI BASKET - Nell'ultimo periodo Flavio Insinna aveva fatto parlare di sé e del suo programma condotto su Rai Uno, ovvero Affari Tuoi. Infatti una concorrente di 87 anni aveva partecipato, vincendo un bel montepremi. Inoltre il comico romano ha deciso di fare da tesimonial della squadra giovanile di basket della SS Lazio, i Giovani e Tenaci. Questa formazione ha in rosa atleti disabili di cui lo stesso Insinna è diventato accompagnatore: lo stesso presentatore spiega come le Paralampiadi in Canada del 1976 lo hanno cambiato radicalmente, calando in un universo splendido. Non solo notizie belle per Insinna: ultimamente è stato accusato per il suo compenso in Rai, che sarebbe addirittura di un milione di euro. In un momento storico in cui le polemiche sugli ingaggi sono sempre all'ordine del giorno, nemmeno il conduttore è stato risparmiato al fuoco incrociato.

FLAVIO INSINNA, LA CARRIERA - Il suo primo successo carrieristico è sicuramente quello del 1990, quando di diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti. Già in questi primi anni viene coinvolto in molti film comici. Il suo successo risale sicuramente ai tempi di Don Matteo, quando interpretò per cinque stagioni il carabiniere Flavio Anceschi. Risale al 2006 il suo esordio come conduttore di Affari Tuoi, dove fa registrare ottimi ascolti. Successivamente però decide di dedicarsi al teatro, sua grande passione. Infatti in più di un' occasione ha ribadito come il teatro sia in grado di potergli dare quell'emozione. Sicuramente un posto diverso per esprimere la propria arte e la propria comicità. Si rivede sempre sulla Rai come concorrente di Ballando con le stelle, fortunato talent show in cui i concorrenti devono esibirsi in prove di danza. Nel 2013 torna alla conduzione del fortunato programma in Prime Time su Rai Uno, Affari Tuoi. Sono ben sedici i film in cui ha partecipato, tra cui Big Hero 6, un film di animazione a cui dà la voce a Bey Max, un affidabile robot amico del protagonista. Nel 2016 ha condotto anche il grande match, programma di approfondimento degli Europei di calcio del 2016, dove l'Italia ha raggiunto i quarti di finale.

