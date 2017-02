FRANCESCO GABBANI/ “Occidentali’s Karma”: il toscano in gara con un brano che fa ballare (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)

FRANCESCO GABBANI, “OCCIDENTALI’S KARMA”: LE PRIME PROVE SUL PALCO DELL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Per Francesco Gabbani è la seconda volta a Sanremo dopo la vittoria dell’anno scorso e le sue prime prove di quest’anno al Festival di Sanremo 2017 sono andate molto bene, come ha raccontato lui stesso in un’intervista: “È stata un’emozione fortissima, anche se è una cosa che ho già fatto l’anno scorso dà sempre un’emozione nuova. È tutto molto positivo e sono contento perché ho notato una particolare affinità energetica con tutta l’orchestra e questo fa la differenza per quanto riguarda l’entusiasmo. Il risultato delle prove è positivissmo”. Il cantautore toscano ha raccontato anche come ha appreso della sua partecipazione alla kermesse: “Ho saputo che sarei stato al Festival di Sanremo in un momento che era già molto emozionante per me. C’è stato un accavallamento di emozioni perché stavo assistendo alla prima del film per il quale ho realizzato la colonna sonora, Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi. Mentre ci stavamo alzando dalle poltroncine del cinema Odeon di Milano mi è stato detto che ero nei Big di Sanremo e non sapevo se piangere, ridere, essere contento, essere basito e sconvolto da tutte queste emozioni”. Clicca qui per vedere l’intervista a Francesco Gabbani.

FRANCESCO GABBANI, “OCCIDENTALI’S KARMA”: IL CANTAUTORE IN GARA CON UN BRANO PROVOCATORIO CHE FA BALLARE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Tra i ventidue Big in gara al Festival di Sanremo 2017 c’è anche Francesco Gabbani, che porta sul palco dell’Ariston la sua “Occidentali’s karma”. Gabbani ha vinto la scorsa edizione del Festival nella sezione Nuove Proposte con Amen, canzone che ha riscosso un grande successo di critica e pubblico arrivando a sfiorare i nove milioni di visualizzazioni su Youtube. “Occidentali’s karma” è un brano scritto in collaborazione con suo fratello: il testo della canzone parla del maldestro tentativo del mondo occidentale di avvicinarsi alle discipline orientali nella speranza di riuscire ad allentare ansia e stress. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesco Gabbani ha dichiarato di avere in serbo una grande sorpresa per i suoi fan. Il cantante, nato a Carrara, ha affermato di essere profondamente affascinato da tutto ciò che è legato alla cultura orientale tanto da aver deciso di dar vita ad un brano sull'argomento. Gabbani si augura di ripetere l’esperienza dell’anno scorso, quando vinse nella categoria Nuove Proposte, con il suo nuovo singolo “Occidentali’s Karma”. A suo dire, il nuovo brano sanremese è una canzone che invita a ballare e scatenarsi ma soprattutto a riflettere sul ruolo e l'importanza delle culture orientali nel mondo occidentale.

FRANCESCO GABBANI, “OCCIDENTALI’S KARMA”: IL RITORNO SUL PALCO DELL’ARISTON DOPO LA VITTORIA NELLE NUOVE PROPOSTE CON AMEN (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo dopo aver trionfato l’anno scorso nella sezione Nuove Proposte. La vicenda della sua vittoria fu più che singolare: per via di un malfunzionamento del meccanismo di voto in sala stampa, Gabbani si classificò inizialmente terzo salvo poi beneficiare di un clamoroso ripescaggio che gli permise di sfidare il collega Ermal Meta e infine di vincere, aggiudicandosi anche il premio Mia Martini ed il premio Sergio Bardotti per il testo. Dopo la vittoria nella categoria nuove proposte di Sanremo 2016, Gabbani ha viaggiato molto girando l’Italia in lungo e in largo. Come raccontato da lui stesso in un’intervista rilasciata a Buzz Musica, la vittoria a Sanremo gli ha provocato un cambiamento soprattutto a livello interiore: il trionfo nella kermesse musicale e il grande successo di Amen hanno rappresentato il coronamento di un sogno ed il frutto di una vita intera dedicata con dedizione e passione al mondo della musica. Francesco Gabbani è nato nel 82 a Carrara e si avvicina al mondo della musica da piccolo. a sua famiglia era proprietaria dell'unico negozio di strumenti musicali della sua città e a 9 anni Gabbani inizia a suonare la chitarra. Appena diventato maggiorenne firma il suo primo contratto discografico che lo porta, con il progetto Trikobalto, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Nel 2010 Gabbani lascia il gruppo ed inizia la sua carriera da solista. Dopo la vittoria sanremese dello scorso anno Gabbani ha pubblicato l'album Eternamente Ora che contiene otto tracce inedite.

