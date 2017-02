Fabio Ferrara e Claudia Galanti/ Uomini e donne, "galeotto" Sanremo 2017: flirt in corso?

Fabio Ferrara e Claudia Galanti, flirt in corso? Lo scatto da Sanremo accende il gossip - Cosa ci fanno Fabio Ferrara e Claudia Galanti lìuno accanto all'altro e in atteggiamenti che sembrano essere intimi? È questa la domanda che molti fan di Uomini e Donne e non solo si sono posti guardano alcuni scatti postati dai diretti interessati e circolanti sul web che, appunto, li vedono insieme. L'ex di Ludovica Valli e la nota showgirl hanno partecipato, così come molti altri volti noti anche di Uomini e Donne, alla cena evento di apertura del Festival di Sanremo. In uno scatto in particolare, postato proprio dalla Galanti nel suo Instagram Stories, la vediamo seduta al tavolo con Fabio intenta a guardarlo con interesse. Semplice conoscenza tra loro o forse sta realmente nascendo un flirt? Per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la rottura con Ludovica Valli, non è ancora parlato di nuovo amore, e chissà che proprio la Galanti non possa diventarlo.

Fabio Ferrara e Claudia Galanti vicini a Sanremo: semplice conoscenza o qualcosa di più? - Davvero tanti i volti noti presenti alla cena di gala organizzata per l'esordio del Festival di Sanremo 2017. Non potevano mancare alcuni tra i protagonisti più noti e amati di Uomini e Donne, vista la presenza della De Filippi al Festival. Dall’ex tronista Andrea Damante con la sua bellissima Giulia De Lellis alla prima coppia gay formata da Claudio Sona e Mario Serpa; ancora l’ex tronista Clarissa Marchese con la sua scelta Federico Gregucci, l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre e, infine, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato che, proprio pochi giorni fa, hanno allontanato ogni dubbio sul loro rapporto, confermando con una foto di essere ancora innamorati. Non ci resta che attendere invece aggiornamenti su Fabio Ferrara: sarà sicuramente lui a chiarire sul gossip spuntato nelle ultime ore.

© Riproduzione Riservata.