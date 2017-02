Fabrizio Corona / Silvia Provvedi potrebbe decidere di lasciarlo nuovamente? (oggi, 8 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA: SILVIA PROVVEDI POTREBBE LASCIARLO ANCORA? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Adesso sembrano innamoratissimi, ma forse non tutti ricordano che lo scorso anno Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati per un periodo. A prendere la decisione era stata proprio la mora cantante del duo Le Donatella, dicendo che la storia non andava più bene e che addirittura non era più innamorata di lui. Parole che Silvia Provvedi aveva affidato a Vanity Fair: "No, non sono più innamorata, non avrei lasciato che la storia finisse, altrimenti. Però l'affetto che è rimasto è davvero molto forte, siamo in buoni rapporti e ancora in contatto", ha detto Silvia Provvedi intervistata dal magazine. Insomma, un amore che già si era incrinato una volta e che potrebbe rompersi ancora, soprattutto dopo un'assenza così lunga da parte di Fabrizio Corona. Poco dopo la loro rottura Silvia e Fabrizio sono tornati insieme, ma se il loro rapporto dovesse regolarsi forse stavolta non ci sarebbe nessun ripensamento.

FABRIZIO CORONA: SILVIA PROVVEDI POTREBBE LASCIARLO ANCORA? (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Silvia Provvedi e Fabrizio Corona poi si sono rimessi insieme e da quel momento la loro storia è iniziata ad andare a gonfie vele. C'è chi addirittura diceva che la loro fosse una relazione inventata a hoc solo per far parlare il gossip di loro e lanciare la carriera di Silvia e Giulia Provvedi, che insieme formano il duo Le Donatella. I due in realtà resistono da molto tempo e Silvia sembra innamorata sinceramente di Fabrizio Corona. Anche quest'ultimo ci tiene a far sapere alla sua fidanzata che continua a starle vicino: come quando al suo compleanno le ha regalato un mazzo di rose rosse, che le ha fatto arrivare a casa con uno splendido biglietto in cui le dichiarava tutto il suo amore. Insomma, ce la faranno a resistere? I loro fan sperano di sì, soprattutto per il bene di Fabrizio Corona, che adesso non potrebbe sopportare un allontanamento dalla sua ragazza.

