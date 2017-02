GABRIELE CIRILLI/ Ospite dell'Ariston: sul palco con Flavio Insinna e Enrico Brignano (Sanremo 2017, 8 febbraio)

GABRIELE CIRILLI, IL COMICO OSPITE DELL'ARISTON: SUL PALCO CON FLAVIO INSINNA E ENRICO BRIGNANO (SANREMO 2017, 8 FEBBRAIO) - La musica è la vera protagonista di Sanremo 2017, ma il festival, che può contare su 61 edizioni di successo, racchiude molto altro. In questa sua seconda serata di mercoledì 8 febbraio, il teatro dell'Ariston accoglierà un siparietto comico regalato dal trio Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli. I tre artisti si ritrovano dopo una gavetta fatta al Laboratorio di Gigi Proietti per dare vita ad uno spettacolo sui generis. Gabriele Cirilli ed i suoi compagni d'avventura saranno infatti impegnati nella ricostruzione di un pezzo tratto da Rinaldo in Campo, una commedia musicale del '61 di Sandro Giovannini e Pietro Garinei. In base agli scatti ed i video pubblicati sui propri profili social dal comico, rivela Blogo, sembra infatti che rivestiranno i panni che in quell'anno furono di Franco e Cicco e Domenico Modugno. Clicca qui per vedere la foto di Gabriele Cirilli, Flavio Insinna e Enrio Brignano.

GABRIELE CIRILLI, IL COMICO OSPITE DELL'ARISTON: SUL PALCO CON FLAVIO INSINNA E ENRICO BRIGNANO (SANREMO 2017, 8 FEBBRAIO) - A poche ore dalla partecipazione a Sanremo 2017, la seconda in generale per quanto riguarda il Festival, i fan sono curiosi di scoprire tutte le curiosità su Gabriele Cirilli. Il comico nel mese di febbraio continuerà ad essere impegnato nel suo tour Tale e Quale a Me, che domani lo vedrà impegnato a Luino, il 12 febbraio a Carpi, il 15 a Cesano Maderno ed il 17 a Vighizzolo, in provincia di Como. Uno dei particolari forse poco conosciuti su Gabriele Cirilli riguarda il suo look da giovane: capelli lunghi ed orecchino. Un aspetto con cui non siamo di certo abituati a vederlo, ma che si rifà anche a quegli anni in cui faceva da spalla a Gigi Proietti. In quelle occasioni, ha rivelato a Interviste Romane, pensava alla possibilità un giorno di salire sul palco del teatro Sistina, a Roma. Nel passato dell'artista anche delle nuvole nere, dovute alla depressione sorta a causa di alcuni problemi economici. Negli anni dell'adolescenza, Gabriele Cirilli ha infatti vissuto il fallimento della ditta di marmi del padre, che ha portato anche alla messa all'asta della casa di famiglia.

