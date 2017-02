GIGI D'ALESSIO/ “La prima stella”: una lettera scritta pensando alla mamma (Festival di Sanremo 2017, seconda serata 8 febbraio)"

GIGI D'ALESSIO, "LA PRIMA STELLA" (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Salirà stasera anche Gigi D'Alessio sul palco del Festival di Sanremo 2017 nella seconda serata di gara: canterà “La prima stella”. In un'intervista pubblicata su Raiplay l'artista, prima dell'inizio della kermesse musicale, ha raccontato di cosa parla il brano. "Sono autore del testo e della musica della mia canzone - spiega Gigi D'Alessio -. E' una lettera scritta a una persona cara che adesso non c'è più e quando l'ho fatto ho pensato a mia madre". Parlando della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 Gigi D'Alessio ha poi sottolineato che "è sempre una grande emozione salire sul palco più importante della musica italiana: sai che vivrai una settimana intensa". E ha aggiunto di "non aver mai pensato alla gara" le volte che ha cantato davanti a tanti milioni di italiani sul palco dell'Ariston. Poi il cantante ha annunciato che il prossimo album si intitolerà "24 febbraio 1967". "E' la mia data di nascita - ha detto Gigi D'Alessio -: quest'anno festeggerò 50 anni e 25 di carriera quindi è una data indelebile".

GIGI D'ALESSIO, "LA PRIMA STELLA": TRA I PAPABILI VINCITORI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Gigi D’Alessio quest’anno gareggia al Festival di Sanremo 2017 con il brano La prima stella con grandi aspettative. Infatti, secondo gli appassionati ed i giornalisti del settore il nome del cantante napoletano è tra i papabili vincitori anche perché il pubblico di fan è abbastanza ampio. Come lo stesso D’Alessio ha sottolineato nel corso di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, questo brano farà parte del suo ultimo album in uscita il prossimo 24 febbraio e lo ha scritto pensando alla propria madre a cui lo ha anche dedicato: la lettera è rivolta a quanti hanno perso una persona cara e, magari guardando il cielo di notte e vedendo una stella, hanno immaginato che fosse lì. Inoltre, il cantante ha fatto presente di aver voluto prendere parte al Festival di Sanremo 2017 per festeggiare i propri 50 anni di età ed i primi 25 anni di carriera con un pezzo che lui stesso ha definito melodico ma intenso ed armonicamente ricco. Stando alle anticipazioni che si leggono in queste ore sul web, sembra che Gigi D’Alessio nella serata delle Cover sia intenzionato a proporre il brano L’immensità.

GIGI D'ALESSIO, "LA PRIMA STELLA": LE PARTECIPAZIONI ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Tra gli artisti in gara nella categoria Big del Festival di Sanremo 2017 c'è pure il cantante napoletano Gigi D’Alessio che proporrà il brano La prima stella. Per D’Alessio questa è la quinta partecipazione al Festival della Canzone Italiana. L’esordio è avvenuto nel 2000, anno nel quale la fama del cantante partenopeo ha iniziato a superare i confini regionali. Il brano era intitolato Non dirgli mai scritto dallo stesso D’Alessio in collaborazione con il paroliere Vincenzo D’Agostino ed ottenne un buon riscontro nelle vendite ma nella classifica finale della kermesse gli permise di ottenere soltanto il decimo posto. D’Alessio è quindi ritornato all’Ariston l’anno successivo con il pezzo Tu che ne sai, scritto sempre in collaborazione con D’Agostino. Sostanzialmente il riscontro è stato grosso modo lo stesso con la classifica finale che ha visto un piccolo miglioramento con l’ottavo posto complessivo. Dopo questa esperienza c’è stato un distacco dal palcoscenico della riviera ligure con il cantautore che ha deciso di riprovare l’esperienza nel 2005 con la canzone L’amore che non c’è, firmata dai medesimi autori e grazie alla quale ha conquistato la serata finale della manifestazione ed il secondo posto nella categoria Uomini senza però centrare il podio. Podio che è stato sfiorato nel 2012 quando si è presentato al fianco di Loredana Bertè con la canzone Respirare. Infatti, il pezzo ha saputo conquistare maggiore considerazione rispetto al passato con il quarto posto finale.

GIGI D'ALESSIO, "LA PRIMA STELLA": LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Luigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio del 1867 e nel corso della propria intensa carriera è riuscito a vendere oltre 20 milioni di copie dei propri dischi pubblicando 24 album di cui 18 in studio, 3 Live ed altrettante raccolte. Fin da piccolo ha iniziato a scrivere pezzi imparando a suonare prima la fisarmonica che suo padre gli aveva regalato con tanti sacrifici. Ha quindi iniziato a studiare da autodidatta il pianoforte facendosi a poco a poco largo nel panorama musicale napoletano fino a diventare il pianista ufficiale del grande Mario Merola del quale è stato considerato un po’ da tutti l’erede. Nel 1992 ha avuto inizio la carriera di cantante di Gigi D’Alessio pubblicando l’album Lasciatemi cantare all’interno del quale era presente il brano Cient’anne scritto con l’amico paroliere Vincenzo D’Agostino e dedicata proprio a Mario Merola con il quale peraltro ha anche duettato. La musica di D’Alessio riesce a superare i confini della regione Campania diventando molto popolare in tutto il Sud del Paese grazie all’album pubblicato nel 1995 Passo dopo passo. Nel 1998 è anche protagonista di un film diretto da Ninì Grassia, Annarè, del quale ha anche scritto la colonna sonora con alcuni fortunati pezzi. Un film che in Campania soprattutto riesce a battere gli incassi di capolavori cinematografici mondiali come Titanic e La maschera di Ferro. Con l’arrivo del nuovo millennio Gigi D’Alessi diventa cantante amato ed apprezzato in tutta Italia con pubblicando diversi album di enorme successo come Il cammino dell’età, Uno come te e tanti altri con tour che fanno il pienone soprattutto allo stadio San Paolo e a Roma. Nel 2010 diventa grande protagonista anche in tv con il programma in onda nella prima serata di Rai Uno, Gigi questo sono io, al quale faranno seguito tanti altri.

GIGI D'ALESSIO, "LA PRIMA STELLA": LE ACCUSE DI PLAGIO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA 8 FEBBRAIO) - Gigi D'Alessio è uno tra i cantanti molto amati del nostro paese. Dal dicembre 2006 ha una relazione con la cantante Anna Tatangelo dalla quale ha avuto un figlio, Andrea. Da sempre a fianco delle raccolte fondi per dare sostegno a persone in difficoltà, nell’ultimo anno per Gigi D'alessio sono emerse delle difficoltà economiche dovute ad un paio di investimenti sbagliati. Inoltre, il cantante è al centro delle polemiche per un presunto caso di plagio ed in particolare per la copertina del nuovo album che appare molto simile a quella utilizzata da Pier Angelo Bertoli per l’album Eppur Soffia uscito nel 1976. La presentazione della copertina è avvenuta sui social e il figlio di Bertoli ha contattato l’artista napoletano chiedendosi se questo sia stato solo un caso. Pronta la replica di Gigi D’Alessio che ha rimarcato che si sia trattato appunto di un puro caso lanciando delle parole al miele nei confronti di Bertoli che ha immediatamente chiuso la vicenda, scusandosi per le tante offese gratuite che lo stesso Gigi D’Alessio ha ricevuto sulla pagina social.

