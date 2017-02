GLI ANNI DEI RICORDI/ Su Rete 4 il film con Winona Ryder e Anne Bancroft, alla regia Jocelyn Moorhouse (oggi, 8 febbraio 2017)

GLI ANNI DEI RICORDI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Gli anni dei ricordi, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 16.35. Una pellicola dal genere sentimentale con il titolo originale How to Make an American Quilt, realizzata in America nel 1995 con la durata di circa 2 ore per la regia di Jocelyn Moorhouse, nel cast del film sono presenti Winona Ryder, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Kate Nelligan, Alfre Woodard, Jared Leto e Kate Capshow. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLI ANNI DEI RICORDI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in California, una giovane ragazza di nome Finn Dodd (Winona Ryder) è iscritta all’università di Berkeley e sta per completare il suo percorso di studio con una tesi che parla dell’artigianato femminile nelle culture. Inoltre Finn è anche fidanzata da molto tempo con un ragazzo di nome Sam (Dermot Mulroney) che le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla quale Finn deve però ancora dare una risposta. Proprio per riflettere su questa proposta nonché per completare finalmente la sua tesi, Finn decide di recarsi per un po’ di tempo nella casa di famiglia che si trova immersa in splendidi e profumati aranceti dove vive sua nonna e la sua prozia Glady Joe Cleary (Anne Bancroft) con l’obiettivo sì di trascorre del tempo con loro ma soprattutto per trovare quella giusta concentrazione che in città non ha e quella giusta tranquillità e serenità di animo. In questa casa la nonna e la prozia di Finn hanno creato quello che viene definito il circolo della trapunta ed ossia un luogo di incontro di donne di una certa età che si cimentano tutte insieme nella realizzazione di trapunte, le quilt, ossia la tradizionale trapunta americana realizzata con motivi patchwork. Proprio sua nonna e le altre donne stanno realizzando per lei la quilt come regalo per il suo matrimonio.

Inoltre le donne che si incontrano in quella casa trascorrono molte ore insieme anche chiacchierando delle proprie vite davanti ad una bella tazza di thé. Finn inizia a trascorrere questa lunga pausa estiva in campagna ed inizia ad avere molte risposte a molti dubbi della sua vita grazie alle storie che sente e che le vengono raccontate dalle varie socie del circolo. Vi è Marianna (Alfre Woodard), Sophia (Samantha Mathis), Emma (Jean Simmons) e Glady. Inoltre un giorno nella vita di Finn entra un bellissimo ragazzo di nome Leon che incontra causalmente in piscina e del quale prenderà una cotta. Tuttavia proprio questa forte passione per Leon farà capire a Finn che l’amore della sua vita è Sam e che è arrivato il momento di accettare la sua proposta di matrimonio.

© Riproduzione Riservata.